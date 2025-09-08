Спецборт МЧС доставил в Афганистан гуманитарную помощь

https://ria.ru/20250908/afganistan-2040339864.html

Спецборт МЧС РФ доставил гуманитарную помощь массой более 20 тонн для населения Афганистана, пострадавшего от землетрясения, сообщает пресс-служба ведомства.

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Спецборт МЧС РФ доставил гуманитарную помощь массой более 20 тонн для населения Афганистана, пострадавшего от землетрясения, сообщает пресс-служба ведомства. Ранее в воскресенье Ил-76 МЧС России вылетел из подмосковного аэропорта "Жуковский" в Афганистан со второй партией гуманитарной помощи. "Борт Ил-76 МЧС России доставил в Исламский Эмират Афганистан гуманитарный груз общей массой более 20 тонн. Российские спасатели передали пострадавшим от разрушительного землетрясения жителям палатки и одеяла", - говорится в сообщении. Отмечается, что ранее МЧС России уже доставило в страну 20 тонн продуктов питания. Землетрясение магнитудой 6 с последующими афтершоками произошло на востоке Афганистана незадолго до полуночи 31 августа. Стихия затронула провинции Кунар, Лагман и Нангархар, разрушив многие деревни и перегрузив систему здравоохранения, уже ослабленную годами конфликтов, бедности и стихийных бедствий. По последним данным властей Афганистана, число погибших увеличилось до 2205, еще 3640 человек пострадали.

