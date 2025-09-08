Рейтинг@Mail.ru
Спецборт МЧС доставил в Афганистан гуманитарную помощь - РИА Новости, 08.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:57 08.09.2025
https://ria.ru/20250908/afganistan-2040339864.html
Спецборт МЧС доставил в Афганистан гуманитарную помощь
Спецборт МЧС доставил в Афганистан гуманитарную помощь - РИА Новости, 08.09.2025
Спецборт МЧС доставил в Афганистан гуманитарную помощь
Спецборт МЧС РФ доставил гуманитарную помощь массой более 20 тонн для населения Афганистана, пострадавшего от землетрясения, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T04:57:00+03:00
2025-09-08T04:57:00+03:00
в мире
россия
афганистан
кунар
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ил-76
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038881493_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_538d429549af90b1096894ea087bde0b.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Спецборт МЧС РФ доставил гуманитарную помощь массой более 20 тонн для населения Афганистана, пострадавшего от землетрясения, сообщает пресс-служба ведомства. Ранее в воскресенье Ил-76 МЧС России вылетел из подмосковного аэропорта "Жуковский" в Афганистан со второй партией гуманитарной помощи. "Борт Ил-76 МЧС России доставил в Исламский Эмират Афганистан гуманитарный груз общей массой более 20 тонн. Российские спасатели передали пострадавшим от разрушительного землетрясения жителям палатки и одеяла", - говорится в сообщении. Отмечается, что ранее МЧС России уже доставило в страну 20 тонн продуктов питания. Землетрясение магнитудой 6 с последующими афтершоками произошло на востоке Афганистана незадолго до полуночи 31 августа. Стихия затронула провинции Кунар, Лагман и Нангархар, разрушив многие деревни и перегрузив систему здравоохранения, уже ослабленную годами конфликтов, бедности и стихийных бедствий. По последним данным властей Афганистана, число погибших увеличилось до 2205, еще 3640 человек пострадали.
https://ria.ru/20250906/oae-2040221490.html
https://ria.ru/20250901/afganistan-2038906806.html
россия
афганистан
кунар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038881493_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0383aabd5459723d32cc0332c819158c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, афганистан, кунар, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ил-76
В мире, Россия, Афганистан, Кунар, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ил-76
Спецборт МЧС доставил в Афганистан гуманитарную помощь

Спецборт МЧС доставил партию помощи в пострадавший от землетрясения Афганистан

© AP Photo / Wahidullah KakarПоследствия землетрясения в афганской провинции Кунар
Последствия землетрясения в афганской провинции Кунар - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© AP Photo / Wahidullah Kakar
Последствия землетрясения в афганской провинции Кунар. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Спецборт МЧС РФ доставил гуманитарную помощь массой более 20 тонн для населения Афганистана, пострадавшего от землетрясения, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее в воскресенье Ил-76 МЧС России вылетел из подмосковного аэропорта "Жуковский" в Афганистан со второй партией гуманитарной помощи.
Последствия землетрясения в афганской провинции Кунар - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
ОАЭ отправили в Афганистан гуманитарную помощь после землетрясения
6 сентября, 23:02
"Борт Ил-76 МЧС России доставил в Исламский Эмират Афганистан гуманитарный груз общей массой более 20 тонн. Российские спасатели передали пострадавшим от разрушительного землетрясения жителям палатки и одеяла", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее МЧС России уже доставило в страну 20 тонн продуктов питания.
Землетрясение магнитудой 6 с последующими афтершоками произошло на востоке Афганистана незадолго до полуночи 31 августа. Стихия затронула провинции Кунар, Лагман и Нангархар, разрушив многие деревни и перегрузив систему здравоохранения, уже ослабленную годами конфликтов, бедности и стихийных бедствий. По последним данным властей Афганистана, число погибших увеличилось до 2205, еще 3640 человек пострадали.
Последствия землетрясения в афганской провинции Кунар - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Афганистан обратился к России за помощью после землетрясения
1 сентября, 17:17
 
В миреРоссияАфганистанКунарМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ил-76
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала