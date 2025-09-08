https://ria.ru/20250908/aeroport-2040342371.html

В аэропорту Калуги сняли временные ограничения

В аэропорту Калуги сняли временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Калуги сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 08.09.2025

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Калуги сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Ранее Кореняко сообщал о введении ограничений в работе аэропорта Калуги. "Аэропорт Калуга ("Грабцево"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он. Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

