В аэропорту Калуги сняли временные ограничения - РИА Новости, 08.09.2025
05:56 08.09.2025
В аэропорту Калуги сняли временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Калуги сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Калуги сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Ранее Кореняко сообщал о введении ограничений в работе аэропорта Калуги. "Аэропорт Калуга ("Грабцево"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он. Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Аэропорт "Калуга".
Аэропорт Калуга.
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Аэропорт "Калуга".. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Калуги сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
Ранее Кореняко сообщал о введении ограничений в работе аэропорта Калуги.
"Аэропорт Калуга ("Грабцево"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он.
Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
