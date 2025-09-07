https://ria.ru/20250907/zelenskiy-2040299695.html

Зеленский пропустил момент для завершения конфликта, считает эксперт

Зеленский пропустил момент для завершения конфликта, считает эксперт - РИА Новости, 07.09.2025

Зеленский пропустил момент для завершения конфликта, считает эксперт

Владимир Зеленский, отказавшись приехать в Москву, упустил исторический момент завершить конфликт на Украине, заявил РИА Новости крымский политический эксперт... РИА Новости, 07.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский, отказавшись приехать в Москву, упустил исторический момент завершить конфликт на Украине, заявил РИА Новости крымский политический эксперт Владимир Джаралла. Ранее Зеленский отказался от предложения президента России Владимира Путина приехать в Москву, при этом противоречиво заявив, что готов ко встрече "в любом формате". Ранее Путин заявил, что, если Зеленский готов ко встрече, пусть приезжает в Москву. "Ответить Зеленский мог лишь двумя вариантами. Первый - согласится. И тогда это бы был исторический момент, эффектно завершавший кровавый конфликт. Второй, который и он выбрал - глупое и банальное. Цена его отказа - новые смерти людей, разрушения, и завершение конфликта неизбежной военной победой России", - сказал Джаралла. По его словам, предложение президента Путина провести встречу в Москве не было пропагандистским трюком, но Зеленский отреагировал как шоумен, который случайно попал на вершину власти и привел страну к национальной трагедии. "Это была возможность совершить прорыв, завершить противостояние, на глазах всего мира, но Зеленский ее упустил. Разумеется, говорить о гарантиях безопасности для Зеленского в Москве излишне - великодушие и верность своему слову Путина известны всему миру. Путь к миру - компромисс на переговорах между Россией и Украиной или военная победа России. Значит, так тому и быть", - сказал политолог.

