Рейтинг@Mail.ru
Зеленский утверждает, что Украина делает около 60% оружия для ВСУ - РИА Новости, 07.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:27 07.09.2025
https://ria.ru/20250907/zelenskiy-2040244784.html
Зеленский утверждает, что Украина делает около 60% оружия для ВСУ
Зеленский утверждает, что Украина делает около 60% оружия для ВСУ - РИА Новости, 07.09.2025
Зеленский утверждает, что Украина делает около 60% оружия для ВСУ
Владимир Зеленский утверждает, что около 60% вооружения, используемого украинскими войсками, произведено Украиной, такое заявление он сделал, объявив о начале... РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T08:27:00+03:00
2025-09-07T08:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
рустем умеров
сергей лавров
нато
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028542624_0:120:3071:1848_1920x0_80_0_0_ef625952ad81a2508ce5eebbc2b02fa2.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что около 60% вооружения, используемого украинскими войсками, произведено Украиной, такое заявление он сделал, объявив о начале строительства завода по вооружению в Дании. В субботу Зеленский заявил о начале строительства оружейного завода в Дании, на котором будут производиться компоненты для ракет и беспилотников. "Украина уже вышла на показатель: почти 60% оружия, которое у нас есть, которое у наших военных - это украинское оружие", - заявил Зеленский в своем обращении в субботу. Видео опубликовано в его Telegram-канале. Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин 4 июля сообщал, что украинские военно-промышленные компании откроют производство оружия в Дании. Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров сообщал, что Киев и Копенгаген подписали соглашение о намерениях, которое открывает путь к совместному производству украинского вооружения на территории Дании. Зеленский 21 июня заявил, что Украина намерена открыть линии производства вооружения в ряде стран Европы. Украинский телеканал "Общественное" уточнял, что речь идет о Дании, Норвегии, Германии, Великобритании и Литве. Советник Зеленского по стратегическим вопросам Александр Камышин заявил в начале июля, что, как ожидается, первая партия оружия для Украины будет выпущена на заводе в Дании в следующем году. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250907/zelenskiy-2040242360.html
украина
россия
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028542624_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_c41c637ea494738b1a53dd39316d4a6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, рустем умеров, сергей лавров, нато, россия, дания
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Рустем Умеров, Сергей Лавров, НАТО, Россия, Дания
Зеленский утверждает, что Украина делает около 60% оружия для ВСУ

Зеленский, говоря о заводе в Дании, упомянул объем производства оружия Украиной

© AP Photo / Gregorio BorgiaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
© AP Photo / Gregorio Borgia
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что около 60% вооружения, используемого украинскими войсками, произведено Украиной, такое заявление он сделал, объявив о начале строительства завода по вооружению в Дании.
В субботу Зеленский заявил о начале строительства оружейного завода в Дании, на котором будут производиться компоненты для ракет и беспилотников.
"Украина уже вышла на показатель: почти 60% оружия, которое у нас есть, которое у наших военных - это украинское оружие", - заявил Зеленский в своем обращении в субботу. Видео опубликовано в его Telegram-канале.
Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин 4 июля сообщал, что украинские военно-промышленные компании откроют производство оружия в Дании. Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров сообщал, что Киев и Копенгаген подписали соглашение о намерениях, которое открывает путь к совместному производству украинского вооружения на территории Дании. Зеленский 21 июня заявил, что Украина намерена открыть линии производства вооружения в ряде стран Европы. Украинский телеканал "Общественное" уточнял, что речь идет о Дании, Норвегии, Германии, Великобритании и Литве. Советник Зеленского по стратегическим вопросам Александр Камышин заявил в начале июля, что, как ожидается, первая партия оружия для Украины будет выпущена на заводе в Дании в следующем году.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
В Госдуме назвали отказ Зеленского от визита в Москву слабостью
07:58
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийРустем УмеровСергей ЛавровНАТОРоссияДания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала