"Трудно скрыть": в США сделали громкое заявление о конфликте на Украине

"Трудно скрыть": в США сделали громкое заявление о конфликте на Украине - РИА Новости, 07.09.2025

"Трудно скрыть": в США сделали громкое заявление о конфликте на Украине

Противоречия в позициях европейских лидеров по отношению к конфликту на Украине становится все сложнее замаскировать, такое мнение высказал подполковник армии...

МОСКВА, 7 cен — РИА Новости. Противоречия в позициях европейских лидеров по отношению к конфликту на Украине становится все сложнее замаскировать, такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X."Растущий когнитивный диссонанс среди западной элиты по поводу конфликта между Россией и Украиной становится все более очевидным, и его трудно скрыть. <…> не ослабевают ни дикие угрозы, приписываемые России, ни отчаянное желание западной элиты любой ценой продолжать войну. И это самая гротескная правда из всех: слишком много элит просто хотят, чтобы война продолжалась сама по себе, без какой-либо стратегической цели, кроме поддержания денежного потока для элит и их воображения, что это вредит России, и то и другое для этой группы — самоцель", — говорится в материале.Эксперт отметил, что европейские лидеры не замечают, что "такие безнравственные и стратегически глупые действия" опустошают Украину."Это физически разрушает страну и её будущее, потому что украинских мужчин продолжают бросать в проигрышную войну, которая высасывает жизни сотен тысяч незаменимых людей. Это чёрное пятно на нашем поколении", — заключил он.В конце августа канцлер ФРГ Фридрих Мерц на фоне желания Еврокомиссии кратно увеличить военные расходы заявил, что его страна уже находится в конфликте с Россией. При этом он обвинил в сложившейся ситуации Москву, которая якобы "дестабилизирует значительную часть" Германии и "вмешивается" в дела страны через соцсети. Ранее подобные безосновательные обвинения Россия категорически отвергала.Владимир Путин в прошлом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Он отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

