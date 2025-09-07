Рейтинг@Mail.ru
"Трудно скрыть": в США сделали громкое заявление о конфликте на Украине
19:48 07.09.2025
"Трудно скрыть": в США сделали громкое заявление о конфликте на Украине
"Трудно скрыть": в США сделали громкое заявление о конфликте на Украине
2025-09-07T19:48:00+03:00
2025-09-07T19:48:00+03:00
в мире
россия
украина
германия
дэниел дэвис
фридрих мерц
владимир путин
еврокомиссия
МОСКВА, 7 cен — РИА Новости. Противоречия в позициях европейских лидеров по отношению к конфликту на Украине становится все сложнее замаскировать, такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X."Растущий когнитивный диссонанс среди западной элиты по поводу конфликта между Россией и Украиной становится все более очевидным, и его трудно скрыть. &lt;…&gt; не ослабевают ни дикие угрозы, приписываемые России, ни отчаянное желание западной элиты любой ценой продолжать войну. И это самая гротескная правда из всех: слишком много элит просто хотят, чтобы война продолжалась сама по себе, без какой-либо стратегической цели, кроме поддержания денежного потока для элит и их воображения, что это вредит России, и то и другое для этой группы — самоцель", — говорится в материале.Эксперт отметил, что европейские лидеры не замечают, что "такие безнравственные и стратегически глупые действия" опустошают Украину."Это физически разрушает страну и её будущее, потому что украинских мужчин продолжают бросать в проигрышную войну, которая высасывает жизни сотен тысяч незаменимых людей. Это чёрное пятно на нашем поколении", — заключил он.В конце августа канцлер ФРГ Фридрих Мерц на фоне желания Еврокомиссии кратно увеличить военные расходы заявил, что его страна уже находится в конфликте с Россией. При этом он обвинил в сложившейся ситуации Москву, которая якобы "дестабилизирует значительную часть" Германии и "вмешивается" в дела страны через соцсети. Ранее подобные безосновательные обвинения Россия категорически отвергала.Владимир Путин в прошлом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Он отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
россия
украина
германия
в мире, россия, украина, германия, дэниел дэвис, фридрих мерц, владимир путин, еврокомиссия, нато
В мире, Россия, Украина, Германия, Дэниел Дэвис, Фридрих Мерц, Владимир Путин, Еврокомиссия, НАТО
МОСКВА, 7 cен — РИА Новости. Противоречия в позициях европейских лидеров по отношению к конфликту на Украине становится все сложнее замаскировать, такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.
"Растущий когнитивный диссонанс среди западной элиты по поводу конфликта между Россией и Украиной становится все более очевидным, и его трудно скрыть. <…> не ослабевают ни дикие угрозы, приписываемые России, ни отчаянное желание западной элиты любой ценой продолжать войну. И это самая гротескная правда из всех: слишком много элит просто хотят, чтобы война продолжалась сама по себе, без какой-либо стратегической цели, кроме поддержания денежного потока для элит и их воображения, что это вредит России, и то и другое для этой группы — самоцель", — говорится в материале.
Эксперт отметил, что европейские лидеры не замечают, что "такие безнравственные и стратегически глупые действия" опустошают Украину.
"Это физически разрушает страну и её будущее, потому что украинских мужчин продолжают бросать в проигрышную войну, которая высасывает жизни сотен тысяч незаменимых людей. Это чёрное пятно на нашем поколении", — заключил он.
В конце августа канцлер ФРГ Фридрих Мерц на фоне желания Еврокомиссии кратно увеличить военные расходы заявил, что его страна уже находится в конфликте с Россией. При этом он обвинил в сложившейся ситуации Москву, которая якобы "дестабилизирует значительную часть" Германии и "вмешивается" в дела страны через соцсети. Ранее подобные безосновательные обвинения Россия категорически отвергала.
Владимир Путин в прошлом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Он отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
В мире, Россия, Украина, Германия, Дэниел Дэвис, Фридрих Мерц, Владимир Путин, Еврокомиссия, НАТО
 
 
