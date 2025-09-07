https://ria.ru/20250907/zapakh-2040225287.html

СМИ: в Петербурге пожаловались на едкий запах

В нескольких районах Петербурга зафиксировали едкий запах, сообщает в Telegram-канале RT. РИА Новости, 07.09.2025

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. В нескольких районах Петербурга зафиксировали едкий запах, сообщает в Telegram-канале RT."В нескольких районах Петербурга жители жалуются на запах хлорки или "горелой проводки" в воздухе", — говорится в материале.Явление зафиксировали в Адмиралтейском, Центральном, Петроградском и Фрунзенском районах города.Диспетчер экологической службы в беседе с RT объяснила резкий химический запах метеорологическими условиями. Из-за отсутствия ветра в воздухе скапливаются продукты жизнедеятельности города. Запах может сохраняться в течение двух дней, уточнила собеседник издания.

