СМИ: в Петербурге пожаловались на едкий запах
СМИ: в Петербурге пожаловались на едкий запах - РИА Новости, 07.09.2025
СМИ: в Петербурге пожаловались на едкий запах
В нескольких районах Петербурга зафиксировали едкий запах, сообщает в Telegram-канале RT.
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. В нескольких районах Петербурга зафиксировали едкий запах, сообщает в Telegram-канале RT."В нескольких районах Петербурга жители жалуются на запах хлорки или "горелой проводки" в воздухе", — говорится в материале.Явление зафиксировали в Адмиралтейском, Центральном, Петроградском и Фрунзенском районах города.Диспетчер экологической службы в беседе с RT объяснила резкий химический запах метеорологическими условиями. Из-за отсутствия ветра в воздухе скапливаются продукты жизнедеятельности города. Запах может сохраняться в течение двух дней, уточнила собеседник издания.
СМИ: в Петербурге пожаловались на едкий запах
