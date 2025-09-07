Рейтинг@Mail.ru
00:10 07.09.2025
СМИ: в Петербурге пожаловались на едкий запах
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. В нескольких районах Петербурга зафиксировали едкий запах, сообщает в Telegram-канале RT."В нескольких районах Петербурга жители жалуются на запах хлорки или "горелой проводки" в воздухе", — говорится в материале.Явление зафиксировали в Адмиралтейском, Центральном, Петроградском и Фрунзенском районах города.Диспетчер экологической службы в беседе с RT объяснила резкий химический запах метеорологическими условиями. Из-за отсутствия ветра в воздухе скапливаются продукты жизнедеятельности города. Запах может сохраняться в течение двух дней, уточнила собеседник издания.
© РИА Новости / Алексей ДаничевЗимний дворец и Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Зимний дворец и Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. В нескольких районах Петербурга зафиксировали едкий запах, сообщает в Telegram-канале RT.
"В нескольких районах Петербурга жители жалуются на запах хлорки или "горелой проводки" в воздухе", — говорится в материале.
Явление зафиксировали в Адмиралтейском, Центральном, Петроградском и Фрунзенском районах города.
Диспетчер экологической службы в беседе с RT объяснила резкий химический запах метеорологическими условиями. Из-за отсутствия ветра в воздухе скапливаются продукты жизнедеятельности города. Запах может сохраняться в течение двух дней, уточнила собеседник издания.
