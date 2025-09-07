https://ria.ru/20250907/vzryvy-2040235145.html
В Днепропетровске третий раз за ночь прогремели взрывы
В Днепропетровске третий раз за ночь прогремели взрывы - РИА Новости, 07.09.2025
В Днепропетровске третий раз за ночь прогремели взрывы
Взрывы прозвучали третий раз за ночь в Днепропетровске, заявил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T04:35:00+03:00
2025-09-07T04:35:00+03:00
2025-09-07T04:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровск
россия
днепр (река)
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967496647_0:115:1280:835_1920x0_80_0_0_dd88e75f53515f263ca45eaf4b9b9fa5.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Взрывы прозвучали третий раз за ночь в Днепропетровске, заявил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. Ранее украинский 24-й канал дважды сообщал о взрывах в Днепропетровске. "В Днепре (Днепропетровске - ред.) звучат звуки взрывов", - говорится в публикации в Telegram-канале СМИ. Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250907/vzryvy-2040234294.html
днепропетровск
россия
днепр (река)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967496647_0:0:1140:854_1920x0_80_0_0_f44ccdb08abfdff793e2f44092f48148.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днепропетровск, россия, днепр (река), дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровск, Россия, Днепр (река), Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Днепропетровске третий раз за ночь прогремели взрывы
В Днепропетровске третий раз за ночь на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы