В Днепропетровске третий раз за ночь прогремели взрывы

2025-09-07T04:35:00+03:00

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Взрывы прозвучали третий раз за ночь в Днепропетровске, заявил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. Ранее украинский 24-й канал дважды сообщал о взрывах в Днепропетровске. "В Днепре (Днепропетровске - ред.) звучат звуки взрывов", - говорится в публикации в Telegram-канале СМИ. Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

