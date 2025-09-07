https://ria.ru/20250907/vzryvy-2040233854.html

В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели новые взрывы

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Взрывы несколько раз за ночь прозвучали в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщил назначенный киевским режимом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров."Взрывы в Запорожской области", - написал Федоров в Telegram-канале. Ранее в воскресенье он уже дважды сообщал о взрывах. Позднее Федоров сообщил еще трижды о взрывах, которые прозвучали в течение семи минут в подконтрольной ВСУ части Запорожской области.Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его итоги и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем Российской Федерации находятся более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь. Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

