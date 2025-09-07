Рейтинг@Mail.ru
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели новые взрывы - РИА Новости, 07.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:04 07.09.2025 (обновлено: 05:09 07.09.2025)
https://ria.ru/20250907/vzryvy-2040233854.html
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели новые взрывы
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели новые взрывы - РИА Новости, 07.09.2025
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели новые взрывы
Взрывы несколько раз за ночь прозвучали в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщил назначенный киевским режимом глава Запорожской областной... РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T04:04:00+03:00
2025-09-07T05:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
днепр (река)
дмитрий песков
вооруженные силы украины
запорожская областная государственная администрация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823483349_398:544:3072:2048_1920x0_80_0_0_27e8e78e6713b9cc3145be29264dd6f2.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Взрывы несколько раз за ночь прозвучали в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщил назначенный киевским режимом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров."Взрывы в Запорожской области", - написал Федоров в Telegram-канале. Ранее в воскресенье он уже дважды сообщал о взрывах. Позднее Федоров сообщил еще трижды о взрывах, которые прозвучали в течение семи минут в подконтрольной ВСУ части Запорожской области.Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его итоги и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем Российской Федерации находятся более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь. Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250907/vzryvy-2040233096.html
россия
запорожская область
днепр (река)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823483349_845:391:3055:2048_1920x0_80_0_0_0ee1e094323942578bb6b4b98d65c5cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, запорожская область, днепр (река), дмитрий песков, вооруженные силы украины, запорожская областная государственная администрация
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Днепр (река), Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Запорожская областная государственная администрация
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели новые взрывы

Глава ОГА сообщил о новых взрывах в подконтрольной ВСУ части Запорожской области

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Взрывы несколько раз за ночь прозвучали в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщил назначенный киевским режимом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров.
"Взрывы в Запорожской области", - написал Федоров в Telegram-канале.
Ранее в воскресенье он уже дважды сообщал о взрывах.
Позднее Федоров сообщил еще трижды о взрывах, которые прозвучали в течение семи минут в подконтрольной ВСУ части Запорожской области.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его итоги и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем Российской Федерации находятся более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Дым в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
В Киеве и других украинских городах прогремели взрывы
03:50
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьДнепр (река)Дмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныЗапорожская областная государственная администрация
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала