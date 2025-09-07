https://ria.ru/20250907/vzryvy-2040233096.html

В Киеве и других украинских городах прогремели взрывы

В Киеве и других украинских городах прогремели взрывы - РИА Новости, 07.09.2025

В Киеве и других украинских городах прогремели взрывы

Взрывы прогремели в Киеве и Кривом Роге, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 07.09.2025

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве и Кривом Роге, сообщает украинский телеканал "Общественное"."В Киеве звучат новые взрывы.... Взрывы прогремели также в Кривом Роге", — говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".Ранее в ночь на воскресенье в Киеве уже гремели взрывы. Также сообщалось о взрывах в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, Харькове, Одессе и Днепропетровске.Оперативное командование родов вооруженных сил Польши заявило, что привело в готовность авиацию на фоне якобы активности России на Украине.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.Министерство обороны ранее неоднократно разъясняло, что российские военные не наносят ударов по гражданским целям, удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства.

