В Киеве и других украинских городах прогремели взрывы
В Киеве и других украинских городах прогремели взрывы
2025-09-07T03:50:00+03:00
2025-09-07T03:50:00+03:00
2025-09-07T04:11:00+03:00
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве и Кривом Роге, сообщает украинский телеканал "Общественное"."В Киеве звучат новые взрывы.... Взрывы прогремели также в Кривом Роге", — говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".Ранее в ночь на воскресенье в Киеве уже гремели взрывы. Также сообщалось о взрывах в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, Харькове, Одессе и Днепропетровске.Оперативное командование родов вооруженных сил Польши заявило, что привело в готовность авиацию на фоне якобы активности России на Украине.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.Министерство обороны ранее неоднократно разъясняло, что российские военные не наносят ударов по гражданским целям, удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства.
