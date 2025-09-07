Рейтинг@Mail.ru
В Киеве и других украинских городах прогремели взрывы - РИА Новости, 07.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:50 07.09.2025 (обновлено: 04:11 07.09.2025)
https://ria.ru/20250907/vzryvy-2040233096.html
В Киеве и других украинских городах прогремели взрывы
В Киеве и других украинских городах прогремели взрывы - РИА Новости, 07.09.2025
В Киеве и других украинских городах прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Киеве и Кривом Роге, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T03:50:00+03:00
2025-09-07T04:11:00+03:00
в мире
киев
кривой рог
запорожская область
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1c/2038062595_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1f59c91629406f7e490fab02eda5ce7c.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве и Кривом Роге, сообщает украинский телеканал "Общественное"."В Киеве звучат новые взрывы.... Взрывы прогремели также в Кривом Роге", — говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".Ранее в ночь на воскресенье в Киеве уже гремели взрывы. Также сообщалось о взрывах в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, Харькове, Одессе и Днепропетровске.Оперативное командование родов вооруженных сил Польши заявило, что привело в готовность авиацию на фоне якобы активности России на Украине.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.Министерство обороны ранее неоднократно разъясняло, что российские военные не наносят ударов по гражданским целям, удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства.
https://ria.ru/20250903/vzryvy-2039238288.html
киев
кривой рог
запорожская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1c/2038062595_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_dd83fabfeed8a720cc8c96d29fd8e2a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, кривой рог, запорожская область, вооруженные силы украины, украина
В мире, Киев, Кривой Рог, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Украина

В Киеве и других украинских городах прогремели взрывы

© Getty Images / Libkos/Kostiantyn LiberovДым в Киеве
Дым в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
© Getty Images / Libkos/Kostiantyn Liberov
Дым в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве и Кривом Роге, сообщает украинский телеканал "Общественное".
«
"В Киеве звучат новые взрывы.... Взрывы прогремели также в Кривом Роге", — говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
Ранее в ночь на воскресенье в Киеве уже гремели взрывы. Также сообщалось о взрывах в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, Харькове, Одессе и Днепропетровске.
Оперативное командование родов вооруженных сил Польши заявило, что привело в готовность авиацию на фоне якобы активности России на Украине.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
Министерство обороны ранее неоднократно разъясняло, что российские военные не наносят ударов по гражданским целям, удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства.
Сотрудники пожарной службы Украины - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
В нескольких городах Украины прогремели взрывы
3 сентября, 03:22
 
В миреКиевКривой РогЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала