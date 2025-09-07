https://ria.ru/20250907/vzryv-2040275828.html
В Сумах прогремел взрыв
В Сумах прогремел взрыв - РИА Новости, 07.09.2025
В Сумах прогремел взрыв
Взрыв прогремел в городе Сумы на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T13:39:00+03:00
2025-09-07T13:39:00+03:00
2025-09-07T13:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумы
украина
сумская область
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941252196_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_cda57b6a80cdfb7f997f5e4ee5f73066.jpg
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Сумы на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Сумах был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". В Сумской области на данный момент звучит сигнал воздушной тревоги.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сумы
украина
сумская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941252196_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_de981466415938ed0837038f50fca02e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сумы, украина, сумская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Сумы, Украина, Сумская область, В мире