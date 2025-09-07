Рейтинг@Mail.ru
"Предательство": в ЕС сделали резкое заявление после новой выходки Киева
16:35 07.09.2025 (обновлено: 19:06 07.09.2025)
"Предательство": в ЕС сделали резкое заявление после новой выходки Киева
"Предательство": в ЕС сделали резкое заявление после новой выходки Киева
МОСКВА, 7 cен — РИА Новости. Оказывая помощь Киеву после ударов ВСУ по нефтепроводу "Дружба", ЕС предает Венгрию, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х.Так он отреагировал на слова главы евродипломатии Каи Каллас о том, что Брюссель продолжит поддерживать оборонную промышленность Украины."Украинцы снова начали целенаправленную атаку на жизненно важную инфраструктуру, снабжающую страны ЕС природным газом. Это ее совершенно не беспокоит. Это не новость. Мы знаем об этом еще со времен "Северного потока". Но это предательство", — написал он.Аналитик отметил, что у ЕС нет договорных обязательств перед Киевом, однако есть "абсолютный моральный и юридический долг защищать жизненно важные интересы безопасности своих государств-членов".Ранее в воскресенье командующий силами БПЛА ВСУ Роберт Бровди, которому власти Венгрии запретили въезд в Шенгенскую зону за организацию атак на "Дружбу", заявил, что украинские войска якобы повредили перекачивающую станцию в Брянской области.Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что новая атака Украины не повлияла на функционирование нефтепровода "Дружба" и поставки нефти из России в Венгрию.Словакия и Венгрия перестали получать нефть по нефтепроводу "Дружба" 21 августа после атаки ВСУ на этот объект. Петер Сийярто 22 августа объявил, что поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины. Словакия и Венгрия в этой связи обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои в поставках нефти по трубопроводу и попросили гарантировать их безопасность. Венгерский министр иностранных дел сообщил, что поставки по "Дружбе" возобновятся 28 августа в тестовом режиме и не в полном объеме.
МОСКВА, 7 cен — РИА Новости. Оказывая помощь Киеву после ударов ВСУ по нефтепроводу "Дружба", ЕС предает Венгрию, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х.
Так он отреагировал на слова главы евродипломатии Каи Каллас о том, что Брюссель продолжит поддерживать оборонную промышленность Украины.
"Украинцы снова начали целенаправленную атаку на жизненно важную инфраструктуру, снабжающую страны ЕС природным газом. Это ее совершенно не беспокоит. Это не новость. Мы знаем об этом еще со времен "Северного потока". Но это предательство", — написал он.
Аналитик отметил, что у ЕС нет договорных обязательств перед Киевом, однако есть "абсолютный моральный и юридический долг защищать жизненно важные интересы безопасности своих государств-членов".
Ранее в воскресенье командующий силами БПЛА ВСУ Роберт Бровди, которому власти Венгрии запретили въезд в Шенгенскую зону за организацию атак на "Дружбу", заявил, что украинские войска якобы повредили перекачивающую станцию в Брянской области.
Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что новая атака Украины не повлияла на функционирование нефтепровода "Дружба" и поставки нефти из России в Венгрию.
Словакия и Венгрия перестали получать нефть по нефтепроводу "Дружба" 21 августа после атаки ВСУ на этот объект. Петер Сийярто 22 августа объявил, что поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины. Словакия и Венгрия в этой связи обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои в поставках нефти по трубопроводу и попросили гарантировать их безопасность. Венгерский министр иностранных дел сообщил, что поставки по "Дружбе" возобновятся 28 августа в тестовом режиме и не в полном объеме.
