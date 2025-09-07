Рейтинг@Mail.ru
Подполье рассказало об ударах по военному городку ВСУ в Кривом Роге - РИА Новости, 07.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:00 07.09.2025
https://ria.ru/20250907/vsu-2040253876.html
Подполье рассказало об ударах по военному городку ВСУ в Кривом Роге
Подполье рассказало об ударах по военному городку ВСУ в Кривом Роге - РИА Новости, 07.09.2025
Подполье рассказало об ударах по военному городку ВСУ в Кривом Роге
Удары нанесены в районе Долгинцевского аэродрома и по военному городку с вертолетами ВСУ в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T10:00:00+03:00
2025-09-07T10:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
кривой рог
днепропетровская область
украина
сергей лебедев
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030830249_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1f88cfe53ee169d5665a9c884f0b985b.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Удары нанесены в районе Долгинцевского аэродрома и по военному городку с вертолетами ВСУ в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Кривой Рог. Основные районы поражений: Долгинцевский аэродром. Ранее фиксировались попадания по военному городку с вертолётами, множественные детонации", - заявил собеседник агентства. Он также рассказал об ударе с мощной детонацией по Крюковскому мосту в Кременчуге Полтавской области - возможно, поражен состав с военным грузом. По словам Лебедева, также был нанесен удар в районе Одесского порта, по военной части и аэродрому Школьный в Одессе. Он отметил, что были зафиксированы удары по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, в том числе по арочным укрытиям для самолетов. Фиксировались взрывы с детонацией, добавил координатор подполья.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
кривой рог
днепропетровская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030830249_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_49f6c6f525b9fd3346c374fd448b7b67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кривой рог, днепропетровская область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Кривой Рог, Днепропетровская область, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Подполье рассказало об ударах по военному городку ВСУ в Кривом Роге

ВС России нанесли удары по военному городку с вертолетами ВСУ в Кривом Роге

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО
Боевая работа расчета РСЗО - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета РСЗО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Удары нанесены в районе Долгинцевского аэродрома и по военному городку с вертолетами ВСУ в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"Кривой Рог. Основные районы поражений: Долгинцевский аэродром. Ранее фиксировались попадания по военному городку с вертолётами, множественные детонации", - заявил собеседник агентства.
Он также рассказал об ударе с мощной детонацией по Крюковскому мосту в Кременчуге Полтавской области - возможно, поражен состав с военным грузом. По словам Лебедева, также был нанесен удар в районе Одесского порта, по военной части и аэродрому Школьный в Одессе. Он отметил, что были зафиксированы удары по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, в том числе по арочным укрытиям для самолетов. Фиксировались взрывы с детонацией, добавил координатор подполья.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКривой РогДнепропетровская областьУкраинаСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала