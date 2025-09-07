https://ria.ru/20250907/vsu-2040253876.html
Подполье рассказало об ударах по военному городку ВСУ в Кривом Роге
Подполье рассказало об ударах по военному городку ВСУ в Кривом Роге - РИА Новости, 07.09.2025
Подполье рассказало об ударах по военному городку ВСУ в Кривом Роге
Удары нанесены в районе Долгинцевского аэродрома и по военному городку с вертолетами ВСУ в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 07.09.2025
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Удары нанесены в районе Долгинцевского аэродрома и по военному городку с вертолетами ВСУ в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Кривой Рог. Основные районы поражений: Долгинцевский аэродром. Ранее фиксировались попадания по военному городку с вертолётами, множественные детонации", - заявил собеседник агентства. Он также рассказал об ударе с мощной детонацией по Крюковскому мосту в Кременчуге Полтавской области - возможно, поражен состав с военным грузом. По словам Лебедева, также был нанесен удар в районе Одесского порта, по военной части и аэродрому Школьный в Одессе. Он отметил, что были зафиксированы удары по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, в том числе по арочным укрытиям для самолетов. Фиксировались взрывы с детонацией, добавил координатор подполья.
