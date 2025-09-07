https://ria.ru/20250907/volodin-2040287886.html

Володин посетил Музей Славы Могилевщины в Белоруссии

Володин посетил Музей Славы Могилевщины в Белоруссии - РИА Новости, 07.09.2025

Володин посетил Музей Славы Могилевщины в Белоруссии

Председатель Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе рабочего визита в Белоруссию посетил Музей Славы... РИА Новости, 07.09.2025

2025-09-07T15:38:00+03:00

2025-09-07T15:38:00+03:00

2025-09-07T15:42:00+03:00

парламентское собрание союза беларуси и россии

белоруссия

россия

могилев

вячеслав володин

александр лукашенко

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/07/2040288365_0:201:2926:1847_1920x0_80_0_0_20b3c778b2bb6ef19c329c6e4fae0ba2.jpg

МОГИЛЕВ, 7 сен - РИА Новости. Председатель Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе рабочего визита в Белоруссию посетил Музей Славы Могилёвщины, где оставил запись в книге почетных гостей музея, сообщает пресс-служба Госдумы. Музей был официально открыт президентом Белоруссии Александром Лукашенко в июле рядом с мемориальным комплексом "Буйничское поле". Экспозиция создавалась при поддержке Союзного государства Белоруссии и России. Создание музея – это завершение концепции мемориального комплекса "Буйничское поле" и отражение великого подвига народа, героизма и мужества защитников в годы Великой Отечественной войны. "В Музее Славы Могилёвщины бережно хранят правду о подвиге героев Великой Отечественной войны. Россия и Беларусь вместе выступают за сохранение и защиту общей исторической памяти и никому не позволят её переписывать", - отметили в записи, выразив благодарность руководству музея и организаторам экспозиции. В сообщении добавили, что Володин вместе с председателем палаты представителей Национального собрания Белоруссии Игорем Сергеенко оставили запись в книге почётных гостей музея. Вячеслав Володин находится в городе Могилёв в Белоруссии. В ходе рабочего визита председатель Госдумы выступит на пленарном заседании Молодёжного форума Союзного государства "Роль молодёжи в сохранении и защите исторической памяти". Ранее Вячеслав Володин и депутаты Парламентского собрания Союза Белоруссии и России возложили цветы к памятному камню знаменитому советского поэта-фронтовика Константина Симонова в мемориальном комплексе "Буйничское поле".

https://ria.ru/20250615/volodin-2022988330.html

белоруссия

россия

могилев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белоруссия, россия, могилев, вячеслав володин, александр лукашенко, госдума рф