Володин посетил Музей Славы Могилевщины в Белоруссии - РИА Новости, 07.09.2025
15:38 07.09.2025 (обновлено: 15:42 07.09.2025)
Володин посетил Музей Славы Могилевщины в Белоруссии
МОГИЛЕВ, 7 сен - РИА Новости. Председатель Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе рабочего визита в Белоруссию посетил Музей Славы Могилёвщины, где оставил запись в книге почетных гостей музея, сообщает пресс-служба Госдумы. Музей был официально открыт президентом Белоруссии Александром Лукашенко в июле рядом с мемориальным комплексом "Буйничское поле". Экспозиция создавалась при поддержке Союзного государства Белоруссии и России. Создание музея – это завершение концепции мемориального комплекса "Буйничское поле" и отражение великого подвига народа, героизма и мужества защитников в годы Великой Отечественной войны. "В Музее Славы Могилёвщины бережно хранят правду о подвиге героев Великой Отечественной войны. Россия и Беларусь вместе выступают за сохранение и защиту общей исторической памяти и никому не позволят её переписывать", - отметили в записи, выразив благодарность руководству музея и организаторам экспозиции. В сообщении добавили, что Володин вместе с председателем палаты представителей Национального собрания Белоруссии Игорем Сергеенко оставили запись в книге почётных гостей музея. Вячеслав Володин находится в городе Могилёв в Белоруссии. В ходе рабочего визита председатель Госдумы выступит на пленарном заседании Молодёжного форума Союзного государства "Роль молодёжи в сохранении и защите исторической памяти". Ранее Вячеслав Володин и депутаты Парламентского собрания Союза Белоруссии и России возложили цветы к памятному камню знаменитому советского поэта-фронтовика Константина Симонова в мемориальном комплексе "Буйничское поле".
МОГИЛЕВ, 7 сен - РИА Новости. Председатель Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе рабочего визита в Белоруссию посетил Музей Славы Могилёвщины, где оставил запись в книге почетных гостей музея, сообщает пресс-служба Госдумы.
Музей был официально открыт президентом Белоруссии Александром Лукашенко в июле рядом с мемориальным комплексом "Буйничское поле". Экспозиция создавалась при поддержке Союзного государства Белоруссии и России. Создание музея – это завершение концепции мемориального комплекса "Буйничское поле" и отражение великого подвига народа, героизма и мужества защитников в годы Великой Отечественной войны.
"В Музее Славы Могилёвщины бережно хранят правду о подвиге героев Великой Отечественной войны. Россия и Беларусь вместе выступают за сохранение и защиту общей исторической памяти и никому не позволят её переписывать", - отметили в записи, выразив благодарность руководству музея и организаторам экспозиции.
В сообщении добавили, что Володин вместе с председателем палаты представителей Национального собрания Белоруссии Игорем Сергеенко оставили запись в книге почётных гостей музея.
Вячеслав Володин находится в городе Могилёв в Белоруссии. В ходе рабочего визита председатель Госдумы выступит на пленарном заседании Молодёжного форума Союзного государства "Роль молодёжи в сохранении и защите исторической памяти". Ранее Вячеслав Володин и депутаты Парламентского собрания Союза Белоруссии и России возложили цветы к памятному камню знаменитому советского поэта-фронтовика Константина Симонова в мемориальном комплексе "Буйничское поле".
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииБелоруссияРоссияМогилевВячеслав ВолодинАлександр ЛукашенкоГосдума РФ
 
 
