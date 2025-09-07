https://ria.ru/20250907/vladivostok-2040233235.html
Таможня опровергла задержание французского велопутешественника в Приморье
Таможня опровергла задержание французского велопутешественника в Приморье - РИА Новости, 07.09.2025
Таможня опровергла задержание французского велопутешественника в Приморье
Таможенники Дальнего Востока не задерживали велопутешественника из Франции, сообщили РИА Новости в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ). РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T03:51:00+03:00
2025-09-07T03:51:00+03:00
2025-09-07T03:55:00+03:00
владивосток
франция
дальний восток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_0:120:3067:1845_1920x0_80_0_0_e0abd492af5db881e68a6035446bbc50.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Таможенники Дальнего Востока не задерживали велопутешественника из Франции, сообщили РИА Новости в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ). "Информация о том, что таможенники задержали гражданина Франции, не соответствует действительности. Сотрудники таможен Дальнего Востока не задерживали гражданина Франции", - сообщил собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать распространившуюся в СМИ информацию о том, что таможенники якобы задержали во Владивостоке велопутешественника из Франции. В субботу ряд местных СМИ и Telegram-каналов со ссылкой на французскую газету Monde сообщили о том, что во Владивостоке якобы задержали гражданина Франции Софиана Сехили за незаконное пересечение границы. Сообщалось, что он хотел побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде, проехав в путь от Лиссабона до Владивостока. Уточнялось, что велопутешественник проехал Таджикистан, Монголию и Китай, а 2 сентября во Владивостоке его якобы задержали таможенники за незаконное пересечение границы. По словам источника РИА Новости, "ситуация с велосипедистом из Франции была", но, пока по неподтвержденной информации, "французского велосипедиста не задерживали, претензий к нему нет, он свободен".
https://ria.ru/20250906/stambul-2040160513.html
владивосток
франция
дальний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_ae6c829816c0c378630a80074b1ed1f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владивосток, франция, дальний восток
Владивосток, Франция, Дальний Восток
Таможня опровергла задержание французского велопутешественника в Приморье
ДВТУ: таможня не задерживала французского велопутешественника во Владивостоке