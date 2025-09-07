Рейтинг@Mail.ru
03:51 07.09.2025 (обновлено: 03:55 07.09.2025)
Таможня опровергла задержание французского велопутешественника в Приморье
Таможня опровергла задержание французского велопутешественника в Приморье
Таможенники Дальнего Востока не задерживали велопутешественника из Франции, сообщили РИА Новости в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ). РИА Новости, 07.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Таможенники Дальнего Востока не задерживали велопутешественника из Франции, сообщили РИА Новости в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ). "Информация о том, что таможенники задержали гражданина Франции, не соответствует действительности. Сотрудники таможен Дальнего Востока не задерживали гражданина Франции", - сообщил собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать распространившуюся в СМИ информацию о том, что таможенники якобы задержали во Владивостоке велопутешественника из Франции. В субботу ряд местных СМИ и Telegram-каналов со ссылкой на французскую газету Monde сообщили о том, что во Владивостоке якобы задержали гражданина Франции Софиана Сехили за незаконное пересечение границы. Сообщалось, что он хотел побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде, проехав в путь от Лиссабона до Владивостока. Уточнялось, что велопутешественник проехал Таджикистан, Монголию и Китай, а 2 сентября во Владивостоке его якобы задержали таможенники за незаконное пересечение границы. По словам источника РИА Новости, "ситуация с велосипедистом из Франции была", но, пока по неподтвержденной информации, "французского велосипедиста не задерживали, претензий к нему нет, он свободен".
Таможня опровергла задержание французского велопутешественника в Приморье

ДВТУ: таможня не задерживала французского велопутешественника во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Таможенники Дальнего Востока не задерживали велопутешественника из Франции, сообщили РИА Новости в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ).
"Информация о том, что таможенники задержали гражданина Франции, не соответствует действительности. Сотрудники таможен Дальнего Востока не задерживали гражданина Франции", - сообщил собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать распространившуюся в СМИ информацию о том, что таможенники якобы задержали во Владивостоке велопутешественника из Франции.
В субботу ряд местных СМИ и Telegram-каналов со ссылкой на французскую газету Monde сообщили о том, что во Владивостоке якобы задержали гражданина Франции Софиана Сехили за незаконное пересечение границы. Сообщалось, что он хотел побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде, проехав в путь от Лиссабона до Владивостока. Уточнялось, что велопутешественник проехал Таджикистан, Монголию и Китай, а 2 сентября во Владивостоке его якобы задержали таможенники за незаконное пересечение границы.
По словам источника РИА Новости, "ситуация с велосипедистом из Франции была", но, пока по неподтвержденной информации, "французского велосипедиста не задерживали, претензий к нему нет, он свободен".
В Стамбуле задержали россиян после поцелуя в мечети
