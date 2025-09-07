https://ria.ru/20250907/velikobritaniya-2040273967.html

Британия рассматривает вариант размещения мигрантов на военных объектах

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что власти рассматривают возможность использования военных объектов для размещения мигрантов, размещенных в гостиницах. "Мы рассматриваем возможность использования военных и невоенных объектов для временного размещения людей, прибывающих на этих небольших лодках", - заявил Хили в интервью телеканалу Sky News. В понедельник на тот момент министр внутренних дел, а сейчас глава МИД Иветт Купер подтвердила намерение правительства закрыть все гостиницы, в которых размещены беженцы, до следующих выборов в 2029 году. Критики настаивают на том, что проблему гостиниц, которые зачастую расположены в центрах городов и, как считается, являются причиной роста преступности, нужно решать уже сейчас. В августе власти города Эппинга вблизи Лондона начали добиваться закрытия местной гостиницы с беженцами The Bell. Ранее из-за гостиницы в городе возникли беспорядки на фоне суда над мигрантом, обвиняемым в изнасиловании. В своем иске местные власти заявили, что существует "явный риск дальнейшей эскалации напряженности в обществе" и что данная практика не соответствует правилам городского зонирования. Суд ввел временный запрет на размещение беженцев в гостинице на время разбирательства, однако МВД добилось отмены запрета. После успеха Эппинга многие региональные власти заявили о намерении принять аналогичные меры. Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В 2024 году более 36,8 тысячи нелегалов прибыли в Соединенное Королевство на лодках через Ла-Манш, что на четверть больше, чем годом ранее. Рекордный показатель был зафиксирован в 2022 году, когда до британских берегов добрались свыше 45,7 тысячи мигрантов. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение просителей убежища в гостиницах.

