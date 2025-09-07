https://ria.ru/20250907/ukraina-2040231614.html
"Выстрел в ногу": на Украине предупредили о новой проблеме
"Выстрел в ногу": на Украине предупредили о новой проблеме - РИА Новости, 07.09.2025
"Выстрел в ногу": на Украине предупредили о новой проблеме
Правительство Украины создало себе большие проблемы, выпустив молодежь из страны, заявил депутат Верховной рады Роман Костенко в эфире YouTube-канала "Новый... РИА Новости, 07.09.2025
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Правительство Украины создало себе большие проблемы, выпустив молодежь из страны, заявил депутат Верховной рады Роман Костенко в эфире YouTube-канала "Новый отсчет"."Я считаю, что это такой, знаете, выстрел из крупного калибра себе в ногу", — пожаловался он.Политик потребовал сосредоточить все силы на мобилизации, а не находить оправдания подобным мерам."В результате мы получим: и дети поедут за границу, и 18 — 22 (Новый допустимый возраст для выезда с Украины. — Прим. ред.) поедут за границу — и больше не вернутся", — резюмировал Костенко.В конце августа кабинет министров Украины разрешил выезд за границу для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Текст соответствующего постановления был опубликован на сайте украинского правительства.Ранее выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения был запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, предусматривающая до пяти лет лишения свободы.Агентство УНИАН со ссылкой на министерство социальной политики Украины в начале июля сообщало, что численность трудоспособного населения на Украине по сравнению с 2021 годом сократилась на 40%. По данным ООН, с конца февраля 2022 года около 6,8 миллиона жителей Украины покинули страну. Некоторые регионы, по данным организации, обезлюдели, молодежь уехала, остались в основном пожилые люди. В августе 2024 года Владимир Зеленский признал рекордный отток населения с Украины и анонсировал создание нового министерства по работе с гражданами, выехавшими из страны.Как отметила в конце декабря в интервью испанской газете Pais социолог украинского Центра Разумкова Ольга Пищулина, демографическая ситуация на Украине представляет огромную проблему, страна является мировым лидером по снижению численности населения. Минюст Украины в конце января сообщал, что смертность на Украине в 2024 году превысила рождаемость в 2,8 раза.
"Выстрел в ногу": на Украине предупредили о новой проблеме
Депутат Костенко: Украина создала себе проблему, выпустив молодежь
