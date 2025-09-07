https://ria.ru/20250907/trevoga-2040237550.html

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.09.2025

В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в Киеве и нескольких областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 07.09.2025

2025-09-07T06:05:00+03:00

2025-09-07T06:05:00+03:00

2025-09-07T06:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

киев

херсонская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974107491_0:0:3082:1735_1920x0_80_0_0_95c73408413e5b29676f8d6e2bc8cd69.jpg

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Киеве и нескольких областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, тревогу в столице объявили в 05.52 мск. Кроме того, тревога звучит в Киевской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Николаевской, Черкасской, Винницкой областях, а также на подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его итоги и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем Российской Федерации находятся более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем Российской Федерации находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250907/vzryvy-2040234294.html

https://ria.ru/20250907/vzryvy-2040235145.html

россия

киев

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, киев, херсонская область , дмитрий песков, вооруженные силы украины