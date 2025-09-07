В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Tony HicksВид на Киев
© AP Photo / Tony Hicks
Вид на Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Киеве и нескольких областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
По данным ресурса, тревогу в столице объявили в 05.52 мск. Кроме того, тревога звучит в Киевской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Николаевской, Черкасской, Винницкой областях, а также на подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его итоги и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем Российской Федерации находятся более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем Российской Федерации находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.