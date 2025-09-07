Рейтинг@Mail.ru
Подразделения "Южной" группировки улучшили тактическое положение - РИА Новости, 07.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:20 07.09.2025 (обновлено: 12:30 07.09.2025)
https://ria.ru/20250907/svo-2040267778.html
Подразделения "Южной" группировки улучшили тактическое положение
Подразделения "Южной" группировки улучшили тактическое положение - РИА Новости, 07.09.2025
Подразделения "Южной" группировки улучшили тактическое положение
Подразделения группировки российских войск "Юг" за сутки уничтожили свыше 265 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины в Донецкой Народной... РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T12:20:00+03:00
2025-09-07T12:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034106621_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_28708aa041398594b2d3f27a461409a3.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Юг" за сутки уничтожили свыше 265 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины в Донецкой Народной Республике, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Никифоровка, Константиновка, Северск, Степановка, Миньковка и Червоное Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства журналистам.Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли свыше 265 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и шесть артиллерийских орудий, в том числе два западного производства, а также станцию радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и четыре склада материальных средств.
https://ria.ru/20250907/svo-2040267420.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034106621_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_250fea050949e381af83005f53c726c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Подразделения "Южной" группировки улучшили тактическое положение

ВСУ за сутки потеряли свыше 265 военных в зоне действий "Южной" группировки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Юг" за сутки уничтожили свыше 265 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины в Донецкой Народной Республике, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Никифоровка, Константиновка, Северск, Степановка, Миньковка и Червоное Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства журналистам.
Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли свыше 265 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и шесть артиллерийских орудий, в том числе два западного производства, а также станцию радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и четыре склада материальных средств.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
ВС России освободили Хорошее в Днепропетровской области
12:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала