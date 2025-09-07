https://ria.ru/20250907/svo-2040267778.html

Подразделения "Южной" группировки улучшили тактическое положение

Подразделения "Южной" группировки улучшили тактическое положение - РИА Новости, 07.09.2025

Подразделения "Южной" группировки улучшили тактическое положение

Подразделения группировки российских войск "Юг" за сутки уничтожили свыше 265 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины в Донецкой Народной... РИА Новости, 07.09.2025

2025-09-07T12:20:00+03:00

2025-09-07T12:20:00+03:00

2025-09-07T12:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034106621_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_28708aa041398594b2d3f27a461409a3.jpg

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Юг" за сутки уничтожили свыше 265 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины в Донецкой Народной Республике, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Никифоровка, Константиновка, Северск, Степановка, Миньковка и Червоное Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства журналистам.Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли свыше 265 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и шесть артиллерийских орудий, в том числе два западного производства, а также станцию радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и четыре склада материальных средств.

https://ria.ru/20250907/svo-2040267420.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф