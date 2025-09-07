https://ria.ru/20250907/svo-2040267778.html
Подразделения "Южной" группировки улучшили тактическое положение
Подразделения "Южной" группировки улучшили тактическое положение - РИА Новости, 07.09.2025
Подразделения "Южной" группировки улучшили тактическое положение
Подразделения группировки российских войск "Юг" за сутки уничтожили свыше 265 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины в Донецкой Народной... РИА Новости, 07.09.2025
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Юг" за сутки уничтожили свыше 265 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины в Донецкой Народной Республике, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Никифоровка, Константиновка, Северск, Степановка, Миньковка и Червоное Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства журналистам.Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли свыше 265 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и шесть артиллерийских орудий, в том числе два западного производства, а также станцию радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и четыре склада материальных средств.
Подразделения "Южной" группировки улучшили тактическое положение
