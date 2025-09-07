https://ria.ru/20250907/svet-2040320140.html
В Запорожской области зафиксировали частичное отключение света
В Запорожской области зафиксировали частичное отключение света - РИА Новости, 07.09.2025
В Запорожской области зафиксировали частичное отключение света
Частичное отключение электроснабжения зафиксировано в населенных пунктах Запорожской области, причины уточняются, идет восстановление, сообщил губернатор... РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T22:08:00+03:00
2025-09-07T22:08:00+03:00
2025-09-07T22:08:00+03:00
происшествия
запорожская область
евгений балицкий
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008383703_0:323:2952:1983_1920x0_80_0_0_7f8cfaf15b2000108438b8ec4baa7b81.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Частичное отключение электроснабжения зафиксировано в населенных пунктах Запорожской области, причины уточняются, идет восстановление, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. "Зафиксировано частичное отключение электроснабжения в населенных пунктах Запорожской области", - говорится в сообщении. Балицкий отметил, что причины уточняются. Бригады энергетиков занимаются восстановительными работами.
https://ria.ru/20250808/vojska-2034136574.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008383703_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_26e753432ef3fdb69f394e1a8cd554bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, запорожская область, евгений балицкий
Происшествия, Запорожская область, Евгений Балицкий
В Запорожской области зафиксировали частичное отключение света
Балицкий: в Запорожской области произошло частичное отключение света