В Запорожской области зафиксировали частичное отключение света

В Запорожской области зафиксировали частичное отключение света

2025-09-07T22:08:00+03:00

происшествия

запорожская область

евгений балицкий

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Частичное отключение электроснабжения зафиксировано в населенных пунктах Запорожской области, причины уточняются, идет восстановление, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. "Зафиксировано частичное отключение электроснабжения в населенных пунктах Запорожской области", - говорится в сообщении. Балицкий отметил, что причины уточняются. Бригады энергетиков занимаются восстановительными работами.

запорожская область

