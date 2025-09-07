https://ria.ru/20250907/sud-2040239568.html

Суд отказался освободить экс-министра Челябинской области

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест министра имущества Челябинской области Эльдара Белоусова, обвиняемого в превышении полномочий, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Суд оставил без изменения решение об избрании в отношении Белоусова меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в документе. Таким образом, суд отклонил жалобу его адвоката, который просил отпустить своего подзащитного под домашний арест или ограничиться запретом определенных действий. Защитник отмечал, что у чиновника нет загранпаспорта - он много лет работал на госслужбе и не выезжал из России, а также просил учесть отсутствие доказательств его причастности к преступлению и крепкие семейные связи. Срок ареста установлен до 22 сентября. По делу помимо Белоусова арестованы бывший замгубернатора Челябинской области Александр Богашов и управделами губернатора Роман Менжинский. Их задержали в Челябинской области и этапировали в Москву. Богашов в настоящее время является замруководителя департамента ПАО "Новатэк" (Москва). По данным правоохранителей, должностными лицами через подконтрольного директора строительной компании организовано незаконное строительство оздоровительного комплекса на территории резиденции губернатора Челябинской области на общую сумму более 50 миллионов рублей. Был организован фиктивный документооборот.

