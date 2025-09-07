Рейтинг@Mail.ru
Суд отказался освободить экс-министра Челябинской области - РИА Новости, 07.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:45 07.09.2025
https://ria.ru/20250907/sud-2040239568.html
Суд отказался освободить экс-министра Челябинской области
Суд отказался освободить экс-министра Челябинской области - РИА Новости, 07.09.2025
Суд отказался освободить экс-министра Челябинской области
Мосгорсуд признал законным арест министра имущества Челябинской области Эльдара Белоусова, обвиняемого в превышении полномочий, сказано в материалах дела, с... РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T06:45:00+03:00
2025-09-07T06:45:00+03:00
происшествия
челябинская область
россия
москва
новатэк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест министра имущества Челябинской области Эльдара Белоусова, обвиняемого в превышении полномочий, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Суд оставил без изменения решение об избрании в отношении Белоусова меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в документе. Таким образом, суд отклонил жалобу его адвоката, который просил отпустить своего подзащитного под домашний арест или ограничиться запретом определенных действий. Защитник отмечал, что у чиновника нет загранпаспорта - он много лет работал на госслужбе и не выезжал из России, а также просил учесть отсутствие доказательств его причастности к преступлению и крепкие семейные связи. Срок ареста установлен до 22 сентября. По делу помимо Белоусова арестованы бывший замгубернатора Челябинской области Александр Богашов и управделами губернатора Роман Менжинский. Их задержали в Челябинской области и этапировали в Москву. Богашов в настоящее время является замруководителя департамента ПАО "Новатэк" (Москва). По данным правоохранителей, должностными лицами через подконтрольного директора строительной компании организовано незаконное строительство оздоровительного комплекса на территории резиденции губернатора Челябинской области на общую сумму более 50 миллионов рублей. Был организован фиктивный документооборот.
https://ria.ru/20250907/sdelka-2040238621.html
https://ria.ru/20250905/mitvol-2040113191.html
челябинская область
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_31fb4b0017868cb000a01186ab6a0c22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, челябинская область, россия, москва, новатэк
Происшествия, Челябинская область, Россия, Москва, Новатэк
Суд отказался освободить экс-министра Челябинской области

Мосгорсуд отказался освободить экс-министра Челябинской области Белоусова

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Молоточек судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест министра имущества Челябинской области Эльдара Белоусова, обвиняемого в превышении полномочий, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Суд оставил без изменения решение об избрании в отношении Белоусова меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в документе.
Бывший вице-губернатор Челябинской области Александр Богашов в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
Фигурант дела экс-замглавы Челябинской области пошел на сделку
06:21
Таким образом, суд отклонил жалобу его адвоката, который просил отпустить своего подзащитного под домашний арест или ограничиться запретом определенных действий. Защитник отмечал, что у чиновника нет загранпаспорта - он много лет работал на госслужбе и не выезжал из России, а также просил учесть отсутствие доказательств его причастности к преступлению и крепкие семейные связи.
Срок ареста установлен до 22 сентября.
По делу помимо Белоусова арестованы бывший замгубернатора Челябинской области Александр Богашов и управделами губернатора Роман Менжинский. Их задержали в Челябинской области и этапировали в Москву. Богашов в настоящее время является замруководителя департамента ПАО "Новатэк" (Москва).
По данным правоохранителей, должностными лицами через подконтрольного директора строительной компании организовано незаконное строительство оздоровительного комплекса на территории резиденции губернатора Челябинской области на общую сумму более 50 миллионов рублей. Был организован фиктивный документооборот.
Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Митволю отказали в УДО
5 сентября, 23:16
 
ПроисшествияЧелябинская областьРоссияМоскваНоватэк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала