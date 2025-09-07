https://ria.ru/20250907/ssha-2040312369.html

Келлог обвинил Россию в "эскалации" украинского конфликта

ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости. Cпецпосланник американского президента Дональда Трампа Кит Келлог заявил, ссылаясь на недавние удары Вооруженных сил РФ, что Россия якобы "идет на эскалацию" украинского конфликта. "Опасность любой войны заключается в эскалации. Похоже, Россия идёт на эскалацию", - написал Келлог в соцсети X. Министерство обороны России ранее неоднократно разъясняло, что российские военные не наносят ударов по гражданским целям, удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства.

