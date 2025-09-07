Рейтинг@Mail.ru
Власти Южной Кореи договорились с США о возвращении задержанных на родину - РИА Новости, 07.09.2025
14:22 07.09.2025
Власти Южной Кореи договорились с США о возвращении задержанных на родину
Власти Южной Кореи договорились с США о возвращении задержанных на родину - РИА Новости, 07.09.2025
Власти Южной Кореи договорились с США о возвращении задержанных на родину
Власти Южной Кореи договорились с США о возвращении на родину граждан, задержанных ранее Штатами в ходе рейда на стройке аккумуляторного завода Hyundai в... РИА Новости, 07.09.2025
в мире
южная корея
джорджия
сша
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Власти Южной Кореи договорились с США о возвращении на родину граждан, задержанных ранее Штатами в ходе рейда на стройке аккумуляторного завода Hyundai в американском штате Джорджия, сообщил глава администрации президента республики Кан Хун Сик. Ранее офис прокурора США по Южному округу штата Джорджия заявил, что в ходе рейда на стройке аккумуляторного завода Hyundai в штате Джорджия были задержаны не менее 475 человек. Как отмечало, в свою очередь, агентство Рёнхап со ссылкой на источники в дипломатических кругах, не менее 300 человек из числа задержанных являются гражданами Южной Кореи. "Переговоры об освобождении задержанных рабочих были завершены в результате быстрой и согласованной реакции со стороны министерств, правительства, бизнес-ассоциаций и компаний... Пока остались административные процедуры... Как только процедуры будут завершены, будет отправлен чартерный рейс, чтобы забрать наших граждан", - приводит газета Korea Herald слова Кан Хун Сика. Чиновник также подчеркнул, что Сеул будет работать над улучшением визовых условий для граждан Южной Кореи, чтобы подобных инцидентов не происходило впредь.
в мире, южная корея, джорджия, сша
В мире, Южная Корея, Джорджия, США
Власти Южной Кореи договорились с США о возвращении задержанных на родину

Сеул договорился с Вашингтоном о возвращении на родину задержанных в Джорджии

Флаг Республики Корея. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Власти Южной Кореи договорились с США о возвращении на родину граждан, задержанных ранее Штатами в ходе рейда на стройке аккумуляторного завода Hyundai в американском штате Джорджия, сообщил глава администрации президента республики Кан Хун Сик.
Ранее офис прокурора США по Южному округу штата Джорджия заявил, что в ходе рейда на стройке аккумуляторного завода Hyundai в штате Джорджия были задержаны не менее 475 человек. Как отмечало, в свою очередь, агентство Рёнхап со ссылкой на источники в дипломатических кругах, не менее 300 человек из числа задержанных являются гражданами Южной Кореи.
"Переговоры об освобождении задержанных рабочих были завершены в результате быстрой и согласованной реакции со стороны министерств, правительства, бизнес-ассоциаций и компаний... Пока остались административные процедуры... Как только процедуры будут завершены, будет отправлен чартерный рейс, чтобы забрать наших граждан", - приводит газета Korea Herald слова Кан Хун Сика.
Чиновник также подчеркнул, что Сеул будет работать над улучшением визовых условий для граждан Южной Кореи, чтобы подобных инцидентов не происходило впредь.
В МИД назвали провокацией учения США и Южной Кореи
4 сентября, 04:56
4 сентября, 04:56
 
