Власти Южной Кореи договорились с США о возвращении задержанных на родину
Власти Южной Кореи договорились с США о возвращении задержанных на родину - РИА Новости, 07.09.2025
Власти Южной Кореи договорились с США о возвращении задержанных на родину
Власти Южной Кореи договорились с США о возвращении на родину граждан, задержанных ранее Штатами в ходе рейда на стройке аккумуляторного завода Hyundai в... РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T14:22:00+03:00
2025-09-07T14:22:00+03:00
2025-09-07T14:22:00+03:00
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Власти Южной Кореи договорились с США о возвращении на родину граждан, задержанных ранее Штатами в ходе рейда на стройке аккумуляторного завода Hyundai в американском штате Джорджия, сообщил глава администрации президента республики Кан Хун Сик. Ранее офис прокурора США по Южному округу штата Джорджия заявил, что в ходе рейда на стройке аккумуляторного завода Hyundai в штате Джорджия были задержаны не менее 475 человек. Как отмечало, в свою очередь, агентство Рёнхап со ссылкой на источники в дипломатических кругах, не менее 300 человек из числа задержанных являются гражданами Южной Кореи. "Переговоры об освобождении задержанных рабочих были завершены в результате быстрой и согласованной реакции со стороны министерств, правительства, бизнес-ассоциаций и компаний... Пока остались административные процедуры... Как только процедуры будут завершены, будет отправлен чартерный рейс, чтобы забрать наших граждан", - приводит газета Korea Herald слова Кан Хун Сика. Чиновник также подчеркнул, что Сеул будет работать над улучшением визовых условий для граждан Южной Кореи, чтобы подобных инцидентов не происходило впредь.
Власти Южной Кореи договорились с США о возвращении задержанных на родину
