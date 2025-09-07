https://ria.ru/20250907/spetsoperatsiya-2040306081.html

Спецоперация, 7 сентября: ВС России освободили село Хорошее

Спецоперация, 7 сентября: ВС России освободили село Хорошее

МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" в результате наступательных действий освободили населенный пункт Хорошее Днепропетровской области. Всего ВСУ на разных направлениях СВО за сутки потеряли около 1390 военнослужащих. Урегулирование конфликта на Украине Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что мирные переговоры по украинскому конфликту проходят благодаря диалогу между Россией и США, по его мнению, попытки изолировать Россию провалились. Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью РИА Новости признался, что не считает себя сторонником остановки боевых действий в зоне специальной военной операции, и подчеркнул, что мир, по его мнению, возможен только тогда, когда Украина станет регионом или округом России. Владимир Зеленский, отказавшись приехать в Москву, упустил исторический момент завершить конфликт на Украине, заявил РИА Новости крымский политический эксперт Владимир Джаралла. Постпред Украины при ООН, бывший посол страны в Бразилии Андрей Мельник заявил о том, что Европа стремится задействовать свою армию на Украине, чтобы получить козырь перед президентом США Дональдом Трампом, так как предложить ей практически нечего. В свою очередь лидер немецкой партии "Союз Сары Ваненкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт считает, что Германия может стать стороной конфликта на Украине, если он возобновится после возможной отправки туда немецких военнослужащих в рамках "гарантий безопасности". По меньшей мере пять подразделений латиноамериканских наемников воюют в рядах ВСУ, выяснило РИА Новости. По данным на порталах по вербовке наемников и страницах в соцсетях, на Украине воюют батальон имени Симона Боливара, подразделение "Специальная латинская бригада", отряд мексиканцев Miquiztli Force, а также португалоязычная рота "Змей" и батальон Tormenta Hispana. Мобилизованных в ВСУ отпускали с полигона "Десна" в Черниговской области в отпуск за деньги, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Хвостик. Командование ВСУ оставляет смертников прикрывать отход украинских частей с позиций на красноармейском направлении в ДНР, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Агентству сообщили в силовых структурах о том, что боевики 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Садки в Сумской области отказались выдвигаться на передовые позиции из-за проблем с доставкой провианта и ротацией. Почти 143 тысячи случаев дезертирства и самовольного оставления части зарегистрировано за первые 8 месяцев этого года, с февраля 2022 года их уже более 265 тысяч, сообщил служащий в ВСУ украинский журналист Владимир Бойко, который специализируется на теме дезертирства. Выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук отметил, что военнообязанные на Украине платят по 30 тысяч долларов за то, чтобы их отпустили после мобилизации сотрудники военкомата. Руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) признал, что Украина не способна перехватить ракету "Орешник". Военные действия на Украине ВСУ перебросили на волчанское направление в Харьковской области боевиков спецназа "Дозор" из 10-го пограничного отряда Одессы - военных подготовили инструкторы США, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах Российские войска нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины, в том числе по промышленному предприятию "Киев-67" и логистической базе "СТС-ГРУПП" на окраине Киева, сообщили в Минобороны РФ. Украинские боевики переодеваются в гражданских и отбирают имущество у жителей Купянска, сообщил командир FPV-расчета, руководитель технического отдела Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Север" ВС России с позывным "Чекист".

