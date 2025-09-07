https://ria.ru/20250907/spetsoperatsiya-2040239712.html
ВС России контролируют Купянск с воздуха, рассказал боец
БЕЛГОРОД, 7 сен - РИА Новости. Российские военнослужащие контролируют воздушное пространство над Купянском в Харьковской области, но работу по целям осложняет присутствие гражданских в городе, потерь среди которых они допустить не могут, рассказал РИА Новости командир FPV-расчета Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Север" с позывным "Чекист". "Купянск с воздуха мы контролируем. Контролировать контролируем, но... мы не можем залетать в Купянск и бомбить все, что хотим. Мы работаем по четко указанным целям всегда, то есть по врагу. Мирное население врагом не является", - рассказал "Чекист". Он добавил, что они не могут себе позволить потери среди гражданских даже с другой стороны. "Враг без всяких сомнений атакует наших мирных жителей... То есть им неважно - машина гражданская или военная. Дрон они на нее направят. Мы же так делать не можем", - подчеркнул "Чекист".
"Купянск с воздуха мы контролируем. Контролировать контролируем, но... мы не можем залетать в Купянск и бомбить все, что хотим. Мы работаем по четко указанным целям всегда, то есть по врагу. Мирное население врагом не является", - рассказал "Чекист".
Он добавил, что они не могут себе позволить потери среди гражданских даже с другой стороны.
"Враг без всяких сомнений атакует наших мирных жителей... То есть им неважно - машина гражданская или военная. Дрон они на нее направят. Мы же так делать не можем", - подчеркнул "Чекист".