ВС России контролируют Купянск с воздуха, рассказал боец

ВС России контролируют Купянск с воздуха, рассказал боец - РИА Новости, 07.09.2025

ВС России контролируют Купянск с воздуха, рассказал боец

2025-09-07

БЕЛГОРОД, 7 сен - РИА Новости. Российские военнослужащие контролируют воздушное пространство над Купянском в Харьковской области, но работу по целям осложняет присутствие гражданских в городе, потерь среди которых они допустить не могут, рассказал РИА Новости командир FPV-расчета Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Север" с позывным "Чекист". "Купянск с воздуха мы контролируем. Контролировать контролируем, но... мы не можем залетать в Купянск и бомбить все, что хотим. Мы работаем по четко указанным целям всегда, то есть по врагу. Мирное население врагом не является", - рассказал "Чекист". Он добавил, что они не могут себе позволить потери среди гражданских даже с другой стороны. "Враг без всяких сомнений атакует наших мирных жителей... То есть им неважно - машина гражданская или военная. Дрон они на нее направят. Мы же так делать не можем", - подчеркнул "Чекист".

харьковская область

2025

