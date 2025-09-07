Рейтинг@Mail.ru
ВС России контролируют Купянск с воздуха, рассказал боец - РИА Новости, 07.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:46 07.09.2025
https://ria.ru/20250907/spetsoperatsiya-2040239712.html
ВС России контролируют Купянск с воздуха, рассказал боец
ВС России контролируют Купянск с воздуха, рассказал боец - РИА Новости, 07.09.2025
ВС России контролируют Купянск с воздуха, рассказал боец
Российские военнослужащие контролируют воздушное пространство над Купянском в Харьковской области, но работу по целям осложняет присутствие гражданских в... РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T06:46:00+03:00
2025-09-07T06:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032716799_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_7dd04d7654e53f1e5857ed7763423d81.jpg
БЕЛГОРОД, 7 сен - РИА Новости. Российские военнослужащие контролируют воздушное пространство над Купянском в Харьковской области, но работу по целям осложняет присутствие гражданских в городе, потерь среди которых они допустить не могут, рассказал РИА Новости командир FPV-расчета Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Север" с позывным "Чекист". "Купянск с воздуха мы контролируем. Контролировать контролируем, но... мы не можем залетать в Купянск и бомбить все, что хотим. Мы работаем по четко указанным целям всегда, то есть по врагу. Мирное население врагом не является", - рассказал "Чекист". Он добавил, что они не могут себе позволить потери среди гражданских даже с другой стороны. "Враг без всяких сомнений атакует наших мирных жителей... То есть им неважно - машина гражданская или военная. Дрон они на нее направят. Мы же так делать не можем", - подчеркнул "Чекист".
https://ria.ru/20250907/vsu-2040235771.html
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032716799_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_e078ced82670e1491d4ff5c2967da4c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, харьковская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Вооруженные силы РФ
ВС России контролируют Купянск с воздуха, рассказал боец

ВС России контролируют Купянск с воздуха

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 7 сен - РИА Новости. Российские военнослужащие контролируют воздушное пространство над Купянском в Харьковской области, но работу по целям осложняет присутствие гражданских в городе, потерь среди которых они допустить не могут, рассказал РИА Новости командир FPV-расчета Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Север" с позывным "Чекист".
"Купянск с воздуха мы контролируем. Контролировать контролируем, но... мы не можем залетать в Купянск и бомбить все, что хотим. Мы работаем по четко указанным целям всегда, то есть по врагу. Мирное население врагом не является", - рассказал "Чекист".
Он добавил, что они не могут себе позволить потери среди гражданских даже с другой стороны.
"Враг без всяких сомнений атакует наших мирных жителей... То есть им неважно - машина гражданская или военная. Дрон они на нее направят. Мы же так делать не можем", - подчеркнул "Чекист".
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
Боец рассказал о мародерстве боевиков ВСУ в Купянске
04:47
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала