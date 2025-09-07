Рейтинг@Mail.ru
Россияне назвали самые востребованные профессии в ближайшие пять лет - РИА Новости, 07.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:49 07.09.2025
https://ria.ru/20250907/spetsialnosti-2040253279.html
Россияне назвали самые востребованные профессии в ближайшие пять лет
Россияне назвали самые востребованные профессии в ближайшие пять лет - РИА Новости, 07.09.2025
Россияне назвали самые востребованные профессии в ближайшие пять лет
Россияне уверены, что максимальным спросом на рынке труда через пять лет будут пользоваться технические специалисты, чьи навыки связаны с искусственным... РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T09:49:00+03:00
2025-09-07T09:49:00+03:00
общество
ростовская область
воронежская область
пермский край
мария игнатова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982600446_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_2dc89f4b9ea140c4197105dca580fc2a.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Россияне уверены, что максимальным спросом на рынке труда через пять лет будут пользоваться технические специалисты, чьи навыки связаны с искусственным интеллектом, машинным обучением, кибербезопасностью и робототехникой, следует из исследования платформы hh.ru и Международного симпозиума "Создавая будущее", которое есть у РИА Новости. "Большинство респондентов (68%) считают, что максимальным спросом на рынке труда через 5 лет будут пользоваться специалисты по искусственному интеллекту и машинному обучению. Наиболее высокая уверенность в востребованности ИИ-специалистов зафиксирована в Ростовской области (80%), Воронежской области (78%) и Пермском крае (75%)", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 2600 человек. Следом за специалистами по ИИ и машинному обучению россияне выделяют такие перспективные профессии, как разработчик в области кибербезопасности (65%) и инженер по робототехнике и автоматизации (54%). В числе лидеров рейтинга также оказались аналитики данных (31%) и менеджеры цифровой трансформации (22%). Помимо технологических специальностей, респонденты ждут, что востребованными будут и другие сферы. Так, 44% участников исследования назвали в числе востребованных профессий ученых — физиков, химиков, генетиков, эпидемиологов, биотехнологов и других специалистов научного профиля. Не менее важной оказалась и сфера продовольственной безопасности: 32% считают, что вырастет спрос на специалистов в области сельского хозяйства и органического производства. Кроме того, респонденты отметили растущую роль психологов (21%), экологов (18%) и специалистов по альтернативной энергетике (17%). Полученные данные указывают на формирование комплексного запроса к рынку труда будущего, где цифровая трансформация будет сочетаться с усилением внимания к ментальному здоровью и экологической повестке, отметил куратор Международного симпозиума "Создавая будущее" Александр Молчанов. Он добавил, что это происходит по всему миру. "Нейросети и всеобщая цифровизация процессов оказывают значимое влияние на рынок труда, в частности, меняют профессиональный ландшафт. Сегодня мы можем уверенно говорить о цифровой эволюции навыков, которая затронет не только технических специалистов, но и другие области знаний, в том числе творческие", - прокомментировала директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.
https://ria.ru/20250610/professiya-2021908343.html
https://ria.ru/20241225/ii-1991269523.html
ростовская область
воронежская область
пермский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982600446_455:0:3184:2047_1920x0_80_0_0_2495f0498cbd49e5b891d0a44c5137a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, ростовская область, воронежская область, пермский край, мария игнатова
Общество, Ростовская область, Воронежская область, Пермский край, Мария Игнатова
Россияне назвали самые востребованные профессии в ближайшие пять лет

Hh.ru: россияне уверены, что ИИ-специалисты будут востребованы через 5 лет

© iStock.com / gorodenkoffПрограммист
Программист - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
© iStock.com / gorodenkoff
Программист. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Россияне уверены, что максимальным спросом на рынке труда через пять лет будут пользоваться технические специалисты, чьи навыки связаны с искусственным интеллектом, машинным обучением, кибербезопасностью и робототехникой, следует из исследования платформы hh.ru и Международного симпозиума "Создавая будущее", которое есть у РИА Новости.
"Большинство респондентов (68%) считают, что максимальным спросом на рынке труда через 5 лет будут пользоваться специалисты по искусственному интеллекту и машинному обучению. Наиболее высокая уверенность в востребованности ИИ-специалистов зафиксирована в Ростовской области (80%), Воронежской области (78%) и Пермском крае (75%)", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 2600 человек.
Ярмарка вакансий - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Названы самые востребованные профессии 2025 года
10 июня, 03:18
Следом за специалистами по ИИ и машинному обучению россияне выделяют такие перспективные профессии, как разработчик в области кибербезопасности (65%) и инженер по робототехнике и автоматизации (54%). В числе лидеров рейтинга также оказались аналитики данных (31%) и менеджеры цифровой трансформации (22%).
Помимо технологических специальностей, респонденты ждут, что востребованными будут и другие сферы. Так, 44% участников исследования назвали в числе востребованных профессий ученых — физиков, химиков, генетиков, эпидемиологов, биотехнологов и других специалистов научного профиля.
Не менее важной оказалась и сфера продовольственной безопасности: 32% считают, что вырастет спрос на специалистов в области сельского хозяйства и органического производства. Кроме того, респонденты отметили растущую роль психологов (21%), экологов (18%) и специалистов по альтернативной энергетике (17%).
Полученные данные указывают на формирование комплексного запроса к рынку труда будущего, где цифровая трансформация будет сочетаться с усилением внимания к ментальному здоровью и экологической повестке, отметил куратор Международного симпозиума "Создавая будущее" Александр Молчанов. Он добавил, что это происходит по всему миру.
"Нейросети и всеобщая цифровизация процессов оказывают значимое влияние на рынок труда, в частности, меняют профессиональный ландшафт. Сегодня мы можем уверенно говорить о цифровой эволюции навыков, которая затронет не только технических специалистов, но и другие области знаний, в том числе творческие", - прокомментировала директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.
Руководитель лаборатории научных исследований ИИ, T-Bank AI Research Даниил Гаврилов - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
Даниил Гаврилов: ИИ может все то, что способен делать человек
25 декабря 2024, 17:13
 
ОбществоРостовская областьВоронежская областьПермский крайМария Игнатова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала