Москва готова к новому отопительному сезону
Москва готова к новому отопительному сезону - РИА Новости, 09.09.2025
Москва готова к новому отопительному сезону
Москва готова к новому отопительному сезону, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Max. РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-07T15:18:00+03:00
2025-09-07T15:18:00+03:00
2025-09-09T18:19:00+03:00
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Москва готова к новому отопительному сезону, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Max. "Москва готова к новому отопительному сезону. С мая по август городские службы подготовили 74 тысячи зданий. В рамках региональной программы капремонта обновили системы центрального отопления более чем в 600 жилых домах. Отремонтировали инженерные системы и оборудование энергообъектов. На ТЭЦ создали запасы резервного топлива - при необходимости его хватит для автономной работы в течение недели", - говорится в сообщении. Собянин отметил, что проведен ремонт и профилактика тепловых, электрических, водопроводных, канализационных, водосточных сетей и газопроводов. Кроме того, в полной готовности 157 автомобильных баз коммунальной техники, дорожно-уборочные и другие машины готовы к круглосуточной работе для комфорта москвичей.
