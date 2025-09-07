Рейтинг@Mail.ru
Москва готова к новому отопительному сезону - РИА Новости, 09.09.2025
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
15:18 07.09.2025 (обновлено: 18:19 09.09.2025)
Москва готова к новому отопительному сезону
Москва готова к новому отопительному сезону
Москва готова к новому отопительному сезону, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Max. РИА Новости, 09.09.2025
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
сергей собянин
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Москва готова к новому отопительному сезону, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Max. "Москва готова к новому отопительному сезону. С мая по август городские службы подготовили 74 тысячи зданий. В рамках региональной программы капремонта обновили системы центрального отопления более чем в 600 жилых домах. Отремонтировали инженерные системы и оборудование энергообъектов. На ТЭЦ создали запасы резервного топлива - при необходимости его хватит для автономной работы в течение недели", - говорится в сообщении. Собянин отметил, что проведен ремонт и профилактика тепловых, электрических, водопроводных, канализационных, водосточных сетей и газопроводов. Кроме того, в полной готовности 157 автомобильных баз коммунальной техники, дорожно-уборочные и другие машины готовы к круглосуточной работе для комфорта москвичей.
Москва готова к новому отопительному сезону

Собянин: Москва готова к новому отопительному сезону

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Москва готова к новому отопительному сезону, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Max.
"Москва готова к новому отопительному сезону. С мая по август городские службы подготовили 74 тысячи зданий. В рамках региональной программы капремонта обновили системы центрального отопления более чем в 600 жилых домах. Отремонтировали инженерные системы и оборудование энергообъектов. На ТЭЦ создали запасы резервного топлива - при необходимости его хватит для автономной работы в течение недели", - говорится в сообщении.
Собянин отметил, что проведен ремонт и профилактика тепловых, электрических, водопроводных, канализационных, водосточных сетей и газопроводов. Кроме того, в полной готовности 157 автомобильных баз коммунальной техники, дорожно-уборочные и другие машины готовы к круглосуточной работе для комфорта москвичей.
 
