Следствие по делу блогера Лерчек завершилось

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Завершено следствие по уголовному делу о незаконном выводе из России 250 миллионов рублей блогером Валерией Чекалиной (Лерчек) и ее бывшим супругом Артемом, фигуранты приступили к ознакомлению с материалами, следует из документов в распоряжении РИА Новости. Протокол объявления об окончании следственных действий датирован 29 августа. Как пояснил РИА Новости источник, близкий к следствию, Чекалины уже приступили к ознакомлению с материалами дела, "пока что они изучили 40 листов из 15 томов" . Оба сейчас под домашним арестом. По версии следствия, Валерия и ее бывший супруг Артем Чекалин с помощью подложных документов вывели из России более 250 миллионов рублей, им предъявлено обвинение по пунктам "а", "б" части 3 статьи 193.1 Уголовного кодекса. Как рассказывал РИА Новости адвокат Чекалина Константин Третьяков, изначально ФНС считала данную сумму недоимкой по налогам, но в процессе бракоразводного процесса Чекалиных она превратилась в дело о выводе средств за границу, и теперь полное погашение задолженности не станет основанием для прекращения уголовного преследования. Третий фигурант дела партнер Чекалина Артема Вишняк признал вину и заключил сделку со следствием, он находится под подпиской о невыезде, сообщал источник РИА Новости. По данным сервиса "БИР-Аналитик", ИП Лерчек на 18 июля значился действующим, однако банковские счета были заблокированы. Основанием указано "принятие налоговым органом решения о взыскании задолженности", постановление о приостановлении операций было вынесено 18 июля. Как указано, размер отрицательного сальдо составляет более 27,1 миллиона рублей. Против Чекалиных ранее возбуждали два уголовных дела, впоследствии оба были прекращены. Первое касалось уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей путем применения упрощенной системы налогообложения, хотя доходы от фитнес-марафонов превышали лимит в 150 миллионов рублей в год. Второе дело — об отмывании денег в особо крупном размере, связано оно было с покупкой долларов на 130 миллионов рублей в апреле 2021 года. Чекалины погасили налоговые задолженности на 504 миллиона рублей. Летом 2024 года Чекалины развелись после 12 лет брака, у них трое детей.

