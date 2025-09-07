https://ria.ru/20250907/shturmovik-2040317844.html

Штурмовик уничтожил позицию ВСУ в районе Новоданиловки

ТОКМАК, 7 сен - РИА Новости. Штурмовик 71-го полка 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооружённых сил России уничтожил позицию украинских боевиков в районе Новоданиловки в Запорожской области, рассказал РИА Новости командир взвода с позывным "Лис". "Штурмовые подразделения 71-го полка планомерно выполняют профильные боевые задачи в районе населенного пункта Новоданиловка. Так, на одном из участков штурмовик смог подобраться к позиции противника и забросить внутрь противотанковую мину. Взрывом позиция была уничтожена. Противник понёс потери в личном составе", - рассказал "Лис". В начале сентября председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщал о том, что российские войска прорвали оборону ВСУ севернее Работино Запорожской области и подошли к окрестностям села Новоданиловка.

