Штурмовик уничтожил позицию ВСУ в районе Новоданиловки
Штурмовик уничтожил позицию ВСУ в районе Новоданиловки
2025-09-07T21:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
работино
владимир рогов
вооруженные силы украины
ТОКМАК, 7 сен - РИА Новости. Штурмовик 71-го полка 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооружённых сил России уничтожил позицию украинских боевиков в районе Новоданиловки в Запорожской области, рассказал РИА Новости командир взвода с позывным "Лис". "Штурмовые подразделения 71-го полка планомерно выполняют профильные боевые задачи в районе населенного пункта Новоданиловка. Так, на одном из участков штурмовик смог подобраться к позиции противника и забросить внутрь противотанковую мину. Взрывом позиция была уничтожена. Противник понёс потери в личном составе", - рассказал "Лис". В начале сентября председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщал о том, что российские войска прорвали оборону ВСУ севернее Работино Запорожской области и подошли к окрестностям села Новоданиловка.
россия
запорожская область
работино
безопасность, россия, запорожская область, работино, владимир рогов, вооруженные силы украины
