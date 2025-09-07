Рейтинг@Mail.ru
Штурмовик уничтожил позицию ВСУ в районе Новоданиловки - РИА Новости, 07.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:28 07.09.2025
https://ria.ru/20250907/shturmovik-2040317844.html
Штурмовик уничтожил позицию ВСУ в районе Новоданиловки
Штурмовик уничтожил позицию ВСУ в районе Новоданиловки - РИА Новости, 07.09.2025
Штурмовик уничтожил позицию ВСУ в районе Новоданиловки
Штурмовик 71-го полка 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооружённых сил России уничтожил позицию украинских боевиков в районе Новоданиловки в... РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T21:28:00+03:00
2025-09-07T21:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
работино
владимир рогов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012496856_0:153:3213:1960_1920x0_80_0_0_1da4b22a91f32e8af127f34e0eaeb469.jpg
ТОКМАК, 7 сен - РИА Новости. Штурмовик 71-го полка 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооружённых сил России уничтожил позицию украинских боевиков в районе Новоданиловки в Запорожской области, рассказал РИА Новости командир взвода с позывным "Лис". "Штурмовые подразделения 71-го полка планомерно выполняют профильные боевые задачи в районе населенного пункта Новоданиловка. Так, на одном из участков штурмовик смог подобраться к позиции противника и забросить внутрь противотанковую мину. Взрывом позиция была уничтожена. Противник понёс потери в личном составе", - рассказал "Лис". В начале сентября председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщал о том, что российские войска прорвали оборону ВСУ севернее Работино Запорожской области и подошли к окрестностям села Новоданиловка.
https://ria.ru/20250901/shturmoviki-2038344599.html
россия
запорожская область
работино
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012496856_37:0:2766:2047_1920x0_80_0_0_444c8e08f5fe221af43ee41e6da48a97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, запорожская область, работино, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Работино, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Штурмовик уничтожил позицию ВСУ в районе Новоданиловки

В районе Новоданиловки штурмовик уничтожил позицию ВСУ, забросив в нее мину

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТОКМАК, 7 сен - РИА Новости. Штурмовик 71-го полка 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооружённых сил России уничтожил позицию украинских боевиков в районе Новоданиловки в Запорожской области, рассказал РИА Новости командир взвода с позывным "Лис".
"Штурмовые подразделения 71-го полка планомерно выполняют профильные боевые задачи в районе населенного пункта Новоданиловка. Так, на одном из участков штурмовик смог подобраться к позиции противника и забросить внутрь противотанковую мину. Взрывом позиция была уничтожена. Противник понёс потери в личном составе", - рассказал "Лис".
В начале сентября председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщал о том, что российские войска прорвали оборону ВСУ севернее Работино Запорожской области и подошли к окрестностям села Новоданиловка.
Боец 40-й бригады морской пехоты - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
"Они не выдерживают". На что решились штурмовики под Сумами
1 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЗапорожская областьРаботиноВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала