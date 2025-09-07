https://ria.ru/20250907/rozhdaemost-2040234676.html

Эксперт назвал основные факторы, влияющие на рождаемость в России

Эксперт назвал основные факторы, влияющие на рождаемость в России - РИА Новости, 07.09.2025

Эксперт назвал основные факторы, влияющие на рождаемость в России

Здравоохранение, образование и инфраструктура жилья - основные факторы для российской молодежи, влияющие на принятие молодыми людьми решения по рождению детей,... РИА Новости, 07.09.2025

2025-09-07T04:23:00+03:00

2025-09-07T04:23:00+03:00

2025-09-07T04:23:00+03:00

россия

владивосток

дальневосточный федеральный университет

вэф-2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985740356_0:0:3083:1734_1920x0_80_0_0_ad0899784cbc0c53ed91f41ed1f102bd.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Здравоохранение, образование и инфраструктура жилья - основные факторы для российской молодежи, влияющие на принятие молодыми людьми решения по рождению детей, рассказал в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) глава Наблюдательного совета платформы "Неравнодушный человек", председатель Общественного совета при Минтруде России Константин Абрамов. "Рождаемость продолжает у нас снижаться, но очень много предпринимается государством для того, чтобы эту ситуацию переломить... Мы понимаем, что не только меры социального характера, экономические меры, но там очень много: здравоохранение, образование, инфраструктура - все это влияет на поведение демографическое, на то, создаются ли семьи, рождаются ли дети или нет", - сказал агентству Абрамов. По словам главы Наблюдательного совета платформы "Неравнодушный человек", в российском обществе есть большой запрос на материальную поддержку семей государством: материнский капитал, выплаты от работодателя. "Все эти направления связаны с социально-экономической поддержкой государства. Они очень востребованы у наших молодых граждан. Я надеюсь, они помогут нам поменять повестку, и от повестки не очень веселой все-таки перейти к растущему тренду", - добавил председатель Общественного совета при Минтруде. Десятый Восточный экономический форум проходил со среды по субботу во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250906/demografiya-2040184087.html

https://ria.ru/20250906/rabotodateli-2040128657.html

россия

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025