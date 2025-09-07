ВС России поразили предприятие ВПК на окраине Киева

Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
14:53 07.09.2025 (обновлено: 16:55 07.09.2025)
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Российские войска атаковали объекты украинского ВПК, включая предприятие "Киев-67", сообщило Министерство обороны."Вооруженными силами Российской Федерации был нанесен массированный удар высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами &lt;...&gt; в том числе по промышленному предприятию "Киев-67" на западной окраине города Киев и логистической базе "СТС-ГРУПП", — говорится в сводке.Также армия ударила по объектам производства, сборки, ремонта, хранения и запуска БПЛА, военным авиабазам в центральной, южной и восточной частях Украины.Ведомство уточнило, что все цели поражены, по другим объектам в Киеве удары не наносились.Ранее утром в центре украинской столицы утром загорелось здание правительства на площади более тысячи квадратных метров. По словам премьера Украины Юлии Свириденко, оно повреждено впервые за время конфликта.
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России | Перейти в медиабанкРакета, выпущенная по объектам военной инфраструктуры ВСУ
Ракета, выпущенная по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Российские войска атаковали объекты украинского ВПК, включая предприятие "Киев-67", сообщило Министерство обороны.
"Вооруженными силами Российской Федерации был нанесен массированный удар высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами <...> в том числе по промышленному предприятию "Киев-67" на западной окраине города Киев и логистической базе "СТС-ГРУПП", — говорится в сводке.
Также армия ударила по объектам производства, сборки, ремонта, хранения и запуска БПЛА, военным авиабазам в центральной, южной и восточной частях Украины.
Ведомство уточнило, что все цели поражены, по другим объектам в Киеве удары не наносились.
Ранее утром в центре украинской столицы утром загорелось здание правительства на площади более тысячи квадратных метров. По словам премьера Украины Юлии Свириденко, оно повреждено впервые за время конфликта.
