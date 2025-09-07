https://ria.ru/20250907/rossiya-2040281422.html

ВС России поразили предприятие ВПК на окраине Киева

ВС России поразили предприятие ВПК на окраине Киева - РИА Новости, 07.09.2025

ВС России поразили предприятие ВПК на окраине Киева

Российские войска атаковали объекты украинского ВПК, включая предприятие "Киев-67", сообщило Министерство обороны. РИА Новости, 07.09.2025

2025-09-07T14:53:00+03:00

2025-09-07T14:53:00+03:00

2025-09-07T16:55:00+03:00

россия

украина

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

киев

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998822982_0:0:1590:895_1920x0_80_0_0_b38cb423e9be2e451b33d0f228bc4439.jpg

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Российские войска атаковали объекты украинского ВПК, включая предприятие "Киев-67", сообщило Министерство обороны."Вооруженными силами Российской Федерации был нанесен массированный удар высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами <...> в том числе по промышленному предприятию "Киев-67" на западной окраине города Киев и логистической базе "СТС-ГРУПП", — говорится в сводке.Также армия ударила по объектам производства, сборки, ремонта, хранения и запуска БПЛА, военным авиабазам в центральной, южной и восточной частях Украины.Ведомство уточнило, что все цели поражены, по другим объектам в Киеве удары не наносились.Ранее утром в центре украинской столицы утром загорелось здание правительства на площади более тысячи квадратных метров. По словам премьера Украины Юлии Свириденко, оно повреждено впервые за время конфликта.

https://ria.ru/20250829/vs-2038381965.html

https://ria.ru/20250906/spetsoperatsiya-2040179887.html

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, киев, безопасность