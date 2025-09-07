https://ria.ru/20250907/pozhar-2040253095.html
В Новороссийске площадь пожара на мусорном полигоне сократилась
В Новороссийске площадь пожара на мусорном полигоне сократилась - РИА Новости, 07.09.2025
В Новороссийске площадь пожара на мусорном полигоне сократилась
Площадь пожара на мусорном полигоне в Новороссийске сократилась до 800 квадратных метров, сообщает глава города Андрей Кравченко. РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T09:47:00+03:00
2025-09-07T09:47:00+03:00
2025-09-07T09:48:00+03:00
происшествия
новороссийск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg
КРАСНОДАР, 7 сен - РИА Новости. Площадь пожара на мусорном полигоне в Новороссийске сократилась до 800 квадратных метров, сообщает глава города Андрей Кравченко. Ранее Кравченко сообщал, что возгорание на мусорном полигоне локализовано на площади 900 "квадратов". "Площадь возгорания сократилась до 800 квадратных метров. Задействована спецтехника: Автоцистерна - 5 шт, штабная машина - 1 шт, водовозка - 9 шт, самосвал - 10 шт, бульдозер - 2 шт, экскаватор - 1 шт. Выполнено 122 рейса, отсыпано 1464 кубометров грунта", - написал он в официальном Telegram-канале. Глава города отметил, что все силы служб пожаротушения направлены на ликвидацию горения. Оперативные службы и заместители мэра круглосуточно дежурят на месте.
https://ria.ru/20250905/ural-2039924507.html
https://ria.ru/20250901/pozhar-2038791822.html
новороссийск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_7400468f6dab8b574182ee74249bcb47.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новороссийск
Происшествия, Новороссийск
В Новороссийске площадь пожара на мусорном полигоне сократилась
Площадь пожара на мусорном полигоне в Новороссийске сократилась до 800 кв м
КРАСНОДАР, 7 сен - РИА Новости. Площадь пожара на мусорном полигоне в Новороссийске сократилась до 800 квадратных метров, сообщает глава города Андрей Кравченко.
Ранее Кравченко сообщал, что возгорание на мусорном полигоне локализовано на площади 900 "квадратов".
"Площадь возгорания сократилась до 800 квадратных метров. Задействована спецтехника: Автоцистерна - 5 шт, штабная машина - 1 шт, водовозка - 9 шт, самосвал - 10 шт, бульдозер - 2 шт, экскаватор - 1 шт. Выполнено 122 рейса, отсыпано 1464 кубометров грунта", - написал он в официальном Telegram-канале.
Глава города отметил, что все силы служб пожаротушения направлены на ликвидацию горения. Оперативные службы и заместители мэра круглосуточно дежурят на месте.