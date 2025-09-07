Рейтинг@Mail.ru
В Новороссийске площадь пожара на мусорном полигоне сократилась - РИА Новости, 07.09.2025
09:47 07.09.2025 (обновлено: 09:48 07.09.2025)
В Новороссийске площадь пожара на мусорном полигоне сократилась
КРАСНОДАР, 7 сен - РИА Новости. Площадь пожара на мусорном полигоне в Новороссийске сократилась до 800 квадратных метров, сообщает глава города Андрей Кравченко. Ранее Кравченко сообщал, что возгорание на мусорном полигоне локализовано на площади 900 "квадратов". "Площадь возгорания сократилась до 800 квадратных метров. Задействована спецтехника: Автоцистерна - 5 шт, штабная машина - 1 шт, водовозка - 9 шт, самосвал - 10 шт, бульдозер - 2 шт, экскаватор - 1 шт. Выполнено 122 рейса, отсыпано 1464 кубометров грунта", - написал он в официальном Telegram-канале. Глава города отметил, что все силы служб пожаротушения направлены на ликвидацию горения. Оперативные службы и заместители мэра круглосуточно дежурят на месте.
происшествия, новороссийск
Происшествия, Новороссийск
КРАСНОДАР, 7 сен - РИА Новости. Площадь пожара на мусорном полигоне в Новороссийске сократилась до 800 квадратных метров, сообщает глава города Андрей Кравченко.
Ранее Кравченко сообщал, что возгорание на мусорном полигоне локализовано на площади 900 "квадратов".
"Площадь возгорания сократилась до 800 квадратных метров. Задействована спецтехника: Автоцистерна - 5 шт, штабная машина - 1 шт, водовозка - 9 шт, самосвал - 10 шт, бульдозер - 2 шт, экскаватор - 1 шт. Выполнено 122 рейса, отсыпано 1464 кубометров грунта", - написал он в официальном Telegram-канале.
Глава города отметил, что все силы служб пожаротушения направлены на ликвидацию горения. Оперативные службы и заместители мэра круглосуточно дежурят на месте.
