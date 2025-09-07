https://ria.ru/20250907/pozhar-2040253095.html

В Новороссийске площадь пожара на мусорном полигоне сократилась

В Новороссийске площадь пожара на мусорном полигоне сократилась - РИА Новости, 07.09.2025

В Новороссийске площадь пожара на мусорном полигоне сократилась

Площадь пожара на мусорном полигоне в Новороссийске сократилась до 800 квадратных метров, сообщает глава города Андрей Кравченко.

КРАСНОДАР, 7 сен - РИА Новости. Площадь пожара на мусорном полигоне в Новороссийске сократилась до 800 квадратных метров, сообщает глава города Андрей Кравченко. Ранее Кравченко сообщал, что возгорание на мусорном полигоне локализовано на площади 900 "квадратов". "Площадь возгорания сократилась до 800 квадратных метров. Задействована спецтехника: Автоцистерна - 5 шт, штабная машина - 1 шт, водовозка - 9 шт, самосвал - 10 шт, бульдозер - 2 шт, экскаватор - 1 шт. Выполнено 122 рейса, отсыпано 1464 кубометров грунта", - написал он в официальном Telegram-канале. Глава города отметил, что все силы служб пожаротушения направлены на ликвидацию горения. Оперативные службы и заместители мэра круглосуточно дежурят на месте.

