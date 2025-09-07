Рейтинг@Mail.ru
В Ростове-на-Дону вспыхнул пожар в доходном доме Янкеля Эсса - РИА Новости, 07.09.2025
11:59 07.09.2025 (обновлено: 12:06 07.09.2025)
В Ростове-на-Дону вспыхнул пожар в доходном доме Янкеля Эсса
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 сен - РИА Новости. Пожар произошел в доходном доме Янкеля Эсса в историческом центре Ростова-на-Дону в ночь на воскресенье, в одной из квартир обнаружили погибшего мужчину, сообщает ГУМЧС России по Ростовской области. Сообщение о пожаре в доходном доме имени Эсса поступило на пульт пожарной охраны в 2.19 мск воскресенья. Загорелась квартира на третьем этаже. Прибывшие огнеборцы спасли из задымленного подъезда пять человек, еще 30 были эвакуированы. "В ходе тушения огнеборцы обнаружили в квартире погибшего 45-летнего мужчину. Огонь на 20 квадратных метрах удалось полностью ликвидировать спустя 3,5 часа", - говорится в сообщении. В тушении были задействованы 16 сотрудников МЧС России с привлечением четырех единиц техники. Причины произошедшего установит дознаватель ведомства. Горевший дом один из самых больших на улице Станиславского, известный ростовчанам по старинной двери, которая сохранилась еще с дореволюционных времен. Здание было построено в 1864 году и принадлежало Янкелю Эссу. Он занимался извозом, работал на мельнице, а позже стал приказчиком на угольном руднике. В настоящее время здание представляет собой многоквартирный дом.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 сен - РИА Новости. Пожар произошел в доходном доме Янкеля Эсса в историческом центре Ростова-на-Дону в ночь на воскресенье, в одной из квартир обнаружили погибшего мужчину, сообщает ГУМЧС России по Ростовской области.
Сообщение о пожаре в доходном доме имени Эсса поступило на пульт пожарной охраны в 2.19 мск воскресенья. Загорелась квартира на третьем этаже. Прибывшие огнеборцы спасли из задымленного подъезда пять человек, еще 30 были эвакуированы.
"В ходе тушения огнеборцы обнаружили в квартире погибшего 45-летнего мужчину. Огонь на 20 квадратных метрах удалось полностью ликвидировать спустя 3,5 часа", - говорится в сообщении.
В тушении были задействованы 16 сотрудников МЧС России с привлечением четырех единиц техники. Причины произошедшего установит дознаватель ведомства.
Горевший дом один из самых больших на улице Станиславского, известный ростовчанам по старинной двери, которая сохранилась еще с дореволюционных времен. Здание было построено в 1864 году и принадлежало Янкелю Эссу. Он занимался извозом, работал на мельнице, а позже стал приказчиком на угольном руднике. В настоящее время здание представляет собой многоквартирный дом.
