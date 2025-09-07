https://ria.ru/20250907/posolstvo-2040317488.html
Посольство России в Бельгии оценило перспективы мира на Украине
Прийти к миру на Украине станет намного легче если "ястребы" в Брюсселе прекратят подпитывать войну, заявило посольство РФ в Бельгии в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.09.2025
БРЮССЕЛЬ, 7 сен - РИА Новости. Прийти к миру на Украине станет намного легче если "ястребы" в Брюсселе прекратят подпитывать войну, заявило посольство РФ в Бельгии в своем Telegram-канале. "Очевидно, что если "ястребы" в Брюсселе и других западных столицах прекратят подпитывать войну и поддержат мирные усилия, в том числе предпринимаемые президентом США (Дональдом - ред.) Трампом, то прийти к миру станет намного легче", - сказано в публикации. Президент США Трамп 18 августа принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
