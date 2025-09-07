Рейтинг@Mail.ru
Посольство России в Бельгии обвинило руководство страны в русофобии - РИА Новости, 07.09.2025
21:13 07.09.2025
Посольство России в Бельгии обвинило руководство страны в русофобии
Посольство России в Бельгии обвинило руководство страны в русофобии - РИА Новости, 07.09.2025
Посольство России в Бельгии обвинило руководство страны в русофобии
Руководство Бельгии все больше встраивается в ряды наиболее русофобской части стран-членов ЕС и НАТО и лжет своему народу о якобы желании России напасть на... РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T21:13:00+03:00
2025-09-07T21:13:00+03:00
в мире
бельгия
россия
брюссель
владимир путин
такер карлсон
нато
евросоюз
БРЮССЕЛЬ, 7 сен - РИА Новости. Руководство Бельгии все больше встраивается в ряды наиболее русофобской части стран-членов ЕС и НАТО и лжет своему народу о якобы желании России напасть на Брюссель, заявило посольство РФ в Бельгии в своем Telegram-канале. В сентябре глава МО Бельгии Томас Франкен заявил, что Москва способна до 2030 года "инфильтрироваться" в одно из натовских государств под предлогом защиты русскоязычного меньшинства, а заодно "забросать столицу дипломатии" Брюссель дронами и ракетами. "Предлагаемая простым гражданам ущербная логика подтверждает, что нынешнее бельгийское руководство стремительно отходит от прежне декларируемой умеренности во внешних делах и все больше встраивается в ряды наиболее русофобской части стран-членов ЕС и НАТО, проводящей крайне опасный курс на подстегивание конфронтации с нашей страной", - сказано в публикации. В посольстве добавили, что эти заявления делаются "невзирая на все ощутимые экономические и социальные издержки, перекладываемые на плечи простых бельгийцев". "Со своей стороны, хотели бы подчеркнуть, что ни одна из озвученных министром страшилок не соответствует действительности", - подчеркнули в дипмиссии. В конце августа министр иностранных дел Бельгии Максим Прево во время визита в Одессу со своими коллегами из Нидерландов и Люксембурга объявил о поставке в ближайшие месяцы Украине истребителей F-16 и поддержке Брюсселем вступления Киева в НАТО. Позже посольство РФ в Бельгии заявило, что руководство Бельгии своими действиями окончательно загоняет в тупик российско-бельгийские отношения. Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
бельгия
россия
брюссель
в мире, бельгия, россия, брюссель, владимир путин, такер карлсон, нато, евросоюз, f-16
В мире, Бельгия, Россия, Брюссель, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО, Евросоюз, F-16
Посольство России в Бельгии обвинило руководство страны в русофобии

Посольство РФ: руководство Бельгии встраивается в ряды русофобской части ЕС

БРЮССЕЛЬ, 7 сен - РИА Новости. Руководство Бельгии все больше встраивается в ряды наиболее русофобской части стран-членов ЕС и НАТО и лжет своему народу о якобы желании России напасть на Брюссель, заявило посольство РФ в Бельгии в своем Telegram-канале.
В сентябре глава МО Бельгии Томас Франкен заявил, что Москва способна до 2030 года "инфильтрироваться" в одно из натовских государств под предлогом защиты русскоязычного меньшинства, а заодно "забросать столицу дипломатии" Брюссель дронами и ракетами.
"Предлагаемая простым гражданам ущербная логика подтверждает, что нынешнее бельгийское руководство стремительно отходит от прежне декларируемой умеренности во внешних делах и все больше встраивается в ряды наиболее русофобской части стран-членов ЕС и НАТО, проводящей крайне опасный курс на подстегивание конфронтации с нашей страной", - сказано в публикации.
В посольстве добавили, что эти заявления делаются "невзирая на все ощутимые экономические и социальные издержки, перекладываемые на плечи простых бельгийцев".
"Со своей стороны, хотели бы подчеркнуть, что ни одна из озвученных министром страшилок не соответствует действительности", - подчеркнули в дипмиссии.
В конце августа министр иностранных дел Бельгии Максим Прево во время визита в Одессу со своими коллегами из Нидерландов и Люксембурга объявил о поставке в ближайшие месяцы Украине истребителей F-16 и поддержке Брюсселем вступления Киева в НАТО. Позже посольство РФ в Бельгии заявило, что руководство Бельгии своими действиями окончательно загоняет в тупик российско-бельгийские отношения.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
