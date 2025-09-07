https://ria.ru/20250907/popova-2040234421.html

Попова отметила рост заболеваемости ОРВИ в России

Попова отметила рост заболеваемости ОРВИ в России - РИА Новости, 07.09.2025

Попова отметила рост заболеваемости ОРВИ в России

Подъем заболеваемости ОРВИ фиксируется в России, однако пока ее уровень в целом по стране невысокий, рассказала в интервью РИА Новости на полях Восточного... РИА Новости, 07.09.2025

2025-09-07T04:18:00+03:00

2025-09-07T04:18:00+03:00

2025-09-07T04:18:00+03:00

здоровье - общество

россия

владивосток

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

дальневосточный федеральный университет

вэф-2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156059/17/1560591781_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_555fe1f5794472d3ab77ff11598e0b9f.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Подъем заболеваемости ОРВИ фиксируется в России, однако пока ее уровень в целом по стране невысокий, рассказала в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Мы традиционно встречаем сентябрь начавшимся подъемом заболеваемости суммы острых респираторных вирусных инфекций. И вот неделя к неделе уже 23%. Все собрались, сложились коллективы - школьные, студенческие, производственные. И каждый пришел со своим "вирусным багажом", все обмениваются. Мы видим сегодня этот рост, о котором я сказала, пока он невысокий, уровни заболеваемости невысокие в целом по стране", - сказала Попова. Десятый Восточный экономический форум прошел 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году была: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250906/riski-2040129330.html

россия

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, россия, владивосток, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), дальневосточный федеральный университет, вэф-2025