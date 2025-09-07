Рейтинг@Mail.ru
Попова отметила рост заболеваемости ОРВИ в России - РИА Новости, 07.09.2025
04:18 07.09.2025
Попова отметила рост заболеваемости ОРВИ в России
здоровье - общество
россия
владивосток
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Подъем заболеваемости ОРВИ фиксируется в России, однако пока ее уровень в целом по стране невысокий, рассказала в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Мы традиционно встречаем сентябрь начавшимся подъемом заболеваемости суммы острых респираторных вирусных инфекций. И вот неделя к неделе уже 23%. Все собрались, сложились коллективы - школьные, студенческие, производственные. И каждый пришел со своим "вирусным багажом", все обмениваются. Мы видим сегодня этот рост, о котором я сказала, пока он невысокий, уровни заболеваемости невысокие в целом по стране", - сказала Попова. Десятый Восточный экономический форум прошел 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году была: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума.
здоровье - общество, россия, владивосток, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Здоровье - Общество, Россия, Владивосток, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
Попова отметила рост заболеваемости ОРВИ в России

Попова: заболеваемость ОРВИ в РФ растет, но пока ее уровень по стране невысокий

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Подъем заболеваемости ОРВИ фиксируется в России, однако пока ее уровень в целом по стране невысокий, рассказала в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Мы традиционно встречаем сентябрь начавшимся подъемом заболеваемости суммы острых респираторных вирусных инфекций. И вот неделя к неделе уже 23%. Все собрались, сложились коллективы - школьные, студенческие, производственные. И каждый пришел со своим "вирусным багажом", все обмениваются. Мы видим сегодня этот рост, о котором я сказала, пока он невысокий, уровни заболеваемости невысокие в целом по стране", - сказала Попова.
Десятый Восточный экономический форум прошел 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году была: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума.
Попова оценила риски распространения лихорадки чикунгунья в России
