Попова отметила рост заболеваемости ОРВИ в России
Попова отметила рост заболеваемости ОРВИ в России - РИА Новости, 07.09.2025
Попова отметила рост заболеваемости ОРВИ в России
Подъем заболеваемости ОРВИ фиксируется в России, однако пока ее уровень в целом по стране невысокий, рассказала в интервью РИА Новости на полях Восточного... РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T04:18:00+03:00
2025-09-07T04:18:00+03:00
2025-09-07T04:18:00+03:00
здоровье - общество
россия
владивосток
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Подъем заболеваемости ОРВИ фиксируется в России, однако пока ее уровень в целом по стране невысокий, рассказала в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Мы традиционно встречаем сентябрь начавшимся подъемом заболеваемости суммы острых респираторных вирусных инфекций. И вот неделя к неделе уже 23%. Все собрались, сложились коллективы - школьные, студенческие, производственные. И каждый пришел со своим "вирусным багажом", все обмениваются. Мы видим сегодня этот рост, о котором я сказала, пока он невысокий, уровни заболеваемости невысокие в целом по стране", - сказала Попова. Десятый Восточный экономический форум прошел 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году была: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума.
россия
владивосток
Попова отметила рост заболеваемости ОРВИ в России
