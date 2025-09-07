Рейтинг@Mail.ru
Польша вернула на аэродромы истребители, поднятые якобы из-за России - РИА Новости, 07.09.2025
05:35 07.09.2025
Польша вернула на аэродромы истребители, поднятые якобы из-за России
Польша вернула на аэродромы истребители, поднятые якобы из-за России
в мире
польша
россия
украина
нато
f-35
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Польские военные вернули на аэродромы истребители, поднятые якобы на фоне активности России на Украине, не зафиксировав нарушений воздушного пространства страны, сообщает в воскресенье оперативное командование родов вооруженных сил Польши. Оперативное командование родов вооруженных сил Польши в ночь на воскресенье заявило, что привело в готовность самолеты на фоне якобы активности России на Украине. "Деятельность польской и союзнической авиации в нашем воздушном пространстве прекращена... Мы благодарим... объединенное авиационное командование НАТО, за поддержку, а также королевские военно-воздушные силы Нидерландов, чьи истребители F-35 обеспечивали безопасность в польском небе сегодня (в ночь на 7 сентября - ред.)", - говорится в сообщении командования в соцсети X. По данным командования, ранее активизированные наземные системы ПВО и радиолокационной разведки вернулись к "штатному режиму работы". В последнее время такие сообщения польские военные публикуют регулярно. Обычно эти действия совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине.
польша
россия
украина
в мире, польша, россия, украина, нато, f-35
В мире, Польша, Россия, Украина, НАТО, F-35
© AP Photo / Alik KepliczПара истребителей F-16 ВВС Польши
Пара истребителей F-16 ВВС Польши. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Польские военные вернули на аэродромы истребители, поднятые якобы на фоне активности России на Украине, не зафиксировав нарушений воздушного пространства страны, сообщает в воскресенье оперативное командование родов вооруженных сил Польши.
Оперативное командование родов вооруженных сил Польши в ночь на воскресенье заявило, что привело в готовность самолеты на фоне якобы активности России на Украине.
"Деятельность польской и союзнической авиации в нашем воздушном пространстве прекращена... Мы благодарим... объединенное авиационное командование НАТО, за поддержку, а также королевские военно-воздушные силы Нидерландов, чьи истребители F-35 обеспечивали безопасность в польском небе сегодня (в ночь на 7 сентября - ред.)", - говорится в сообщении командования в соцсети X.
По данным командования, ранее активизированные наземные системы ПВО и радиолокационной разведки вернулись к "штатному режиму работы".
В последнее время такие сообщения польские военные публикуют регулярно. Обычно эти действия совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине.
