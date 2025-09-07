https://ria.ru/20250907/polsha-2040237143.html
Польша вернула на аэродромы истребители, поднятые якобы из-за России
Польша вернула на аэродромы истребители, поднятые якобы из-за России - РИА Новости, 07.09.2025
Польша вернула на аэродромы истребители, поднятые якобы из-за России
Польские военные вернули на аэродромы истребители, поднятые якобы на фоне активности России на Украине, не зафиксировав нарушений воздушного пространства... РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T05:35:00+03:00
2025-09-07T05:35:00+03:00
2025-09-07T05:35:00+03:00
в мире
польша
россия
украина
нато
f-35
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147330/21/1473302182_0:41:2000:1166_1920x0_80_0_0_36779b2f4d4ffa0387f5bc3ab0e3a823.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Польские военные вернули на аэродромы истребители, поднятые якобы на фоне активности России на Украине, не зафиксировав нарушений воздушного пространства страны, сообщает в воскресенье оперативное командование родов вооруженных сил Польши. Оперативное командование родов вооруженных сил Польши в ночь на воскресенье заявило, что привело в готовность самолеты на фоне якобы активности России на Украине. "Деятельность польской и союзнической авиации в нашем воздушном пространстве прекращена... Мы благодарим... объединенное авиационное командование НАТО, за поддержку, а также королевские военно-воздушные силы Нидерландов, чьи истребители F-35 обеспечивали безопасность в польском небе сегодня (в ночь на 7 сентября - ред.)", - говорится в сообщении командования в соцсети X. По данным командования, ранее активизированные наземные системы ПВО и радиолокационной разведки вернулись к "штатному режиму работы". В последнее время такие сообщения польские военные публикуют регулярно. Обычно эти действия совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине.
https://ria.ru/20250907/polsha-2040233542.html
польша
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147330/21/1473302182_163:0:1846:1262_1920x0_80_0_0_bcc30950189637f239dd8a080db51b72.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, россия, украина, нато, f-35
В мире, Польша, Россия, Украина, НАТО, F-35
Польша вернула на аэродромы истребители, поднятые якобы из-за России
Польша посадила истребители, поднятые якобы из-за активности России на Украине