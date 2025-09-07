https://ria.ru/20250907/polsha-2040237143.html

Польша вернула на аэродромы истребители, поднятые якобы из-за России

Польша вернула на аэродромы истребители, поднятые якобы из-за России - РИА Новости, 07.09.2025

Польша вернула на аэродромы истребители, поднятые якобы из-за России

Польские военные вернули на аэродромы истребители, поднятые якобы на фоне активности России на Украине, не зафиксировав нарушений воздушного пространства... РИА Новости, 07.09.2025

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Польские военные вернули на аэродромы истребители, поднятые якобы на фоне активности России на Украине, не зафиксировав нарушений воздушного пространства страны, сообщает в воскресенье оперативное командование родов вооруженных сил Польши. Оперативное командование родов вооруженных сил Польши в ночь на воскресенье заявило, что привело в готовность самолеты на фоне якобы активности России на Украине. "Деятельность польской и союзнической авиации в нашем воздушном пространстве прекращена... Мы благодарим... объединенное авиационное командование НАТО, за поддержку, а также королевские военно-воздушные силы Нидерландов, чьи истребители F-35 обеспечивали безопасность в польском небе сегодня (в ночь на 7 сентября - ред.)", - говорится в сообщении командования в соцсети X. По данным командования, ранее активизированные наземные системы ПВО и радиолокационной разведки вернулись к "штатному режиму работы". В последнее время такие сообщения польские военные публикуют регулярно. Обычно эти действия совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине.

