Мобилизованным ВСУ давали отпуск за деньги, рассказал пленный
Мобилизованным ВСУ давали отпуск за деньги, рассказал пленный - РИА Новости, 07.09.2025
Мобилизованным ВСУ давали отпуск за деньги, рассказал пленный
Мобилизованных в ВСУ отпускали с полигона "Десна" в Черниговской области в отпуск за деньги, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Хвостик.
КУРСК, 7 сен - РИА Новости. Мобилизованных в ВСУ отпускали с полигона "Десна" в Черниговской области в отпуск за деньги, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Хвостик. "Никакого учения толком, отношение... коммерция сильная: надо тебе, хочешь домой - давай. Именно с учебки отправляли домой, отпускали... До трех-пяти тысяч гривен - и ты на пару дней едешь домой", - рассказал пленный. Деньги, по его словам, передавали командиру батареи. "Джеймсон" позывной, фамилия Головач, по-моему, был майор..." - добавил пленный.
