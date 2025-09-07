Рейтинг@Mail.ru
Мобилизованным ВСУ давали отпуск за деньги, рассказал пленный - РИА Новости, 07.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:08 07.09.2025
https://ria.ru/20250907/plennyy-2040237827.html
Мобилизованным ВСУ давали отпуск за деньги, рассказал пленный
Мобилизованным ВСУ давали отпуск за деньги, рассказал пленный - РИА Новости, 07.09.2025
Мобилизованным ВСУ давали отпуск за деньги, рассказал пленный
Мобилизованных в ВСУ отпускали с полигона "Десна" в Черниговской области в отпуск за деньги, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Хвостик. РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T06:08:00+03:00
2025-09-07T06:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
черниговская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976713810_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_f67949fc4af659c59fa41878916ff835.jpg
КУРСК, 7 сен - РИА Новости. Мобилизованных в ВСУ отпускали с полигона "Десна" в Черниговской области в отпуск за деньги, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Хвостик. "Никакого учения толком, отношение... коммерция сильная: надо тебе, хочешь домой - давай. Именно с учебки отправляли домой, отпускали... До трех-пяти тысяч гривен - и ты на пару дней едешь домой", - рассказал пленный. Деньги, по его словам, передавали командиру батареи. "Джеймсон" позывной, фамилия Головач, по-моему, был майор..." - добавил пленный.
https://ria.ru/20250906/plennyj-2040142224.html
черниговская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976713810_0:0:1820:1365_1920x0_80_0_0_44ca9fbfc5a9cf4f8dbb60a259da6dae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
черниговская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Черниговская область, Вооруженные силы Украины
Мобилизованным ВСУ давали отпуск за деньги, рассказал пленный

Пленный Хвостик: мобилизованным ВСУ давали отпуск за деньги

CC BY 2.0 / U.S. Army/Pfc. zachery perkins / Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
CC BY 2.0 / U.S. Army/Pfc. zachery perkins /
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 7 сен - РИА Новости. Мобилизованных в ВСУ отпускали с полигона "Десна" в Черниговской области в отпуск за деньги, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Хвостик.
"Никакого учения толком, отношение... коммерция сильная: надо тебе, хочешь домой - давай. Именно с учебки отправляли домой, отпускали... До трех-пяти тысяч гривен - и ты на пару дней едешь домой", - рассказал пленный.
Деньги, по его словам, передавали командиру батареи.
"Джеймсон" позывной, фамилия Головач, по-моему, был майор..." - добавил пленный.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
Украинский пленный рассказал о бегстве мобилизованных из учебных центров
Вчера, 08:35
 
Специальная военная операция на УкраинеЧерниговская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала