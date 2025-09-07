Мобилизованным ВСУ давали отпуск за деньги, рассказал пленный

https://ria.ru/20250907/plennyy-2040237827.html

Мобилизованных в ВСУ отпускали с полигона "Десна" в Черниговской области в отпуск за деньги, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Хвостик. РИА Новости, 07.09.2025

КУРСК, 7 сен - РИА Новости. Мобилизованных в ВСУ отпускали с полигона "Десна" в Черниговской области в отпуск за деньги, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Хвостик. "Никакого учения толком, отношение... коммерция сильная: надо тебе, хочешь домой - давай. Именно с учебки отправляли домой, отпускали... До трех-пяти тысяч гривен - и ты на пару дней едешь домой", - рассказал пленный. Деньги, по его словам, передавали командиру батареи. "Джеймсон" позывной, фамилия Головач, по-моему, был майор..." - добавил пленный.

