Патриарх Кирилл назвал Москву по-настоящему православным городом
Патриарх Кирилл: Москва не откажется от своего христианского наследия
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл в Троицком соборе Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Троицком соборе Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Москва не откажется от своего христианского наследия, этот город является по-настоящему православным, открытым для собратьев из других религий, признающих вклад в общую историю, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"Москва - православная столица отечества. Город, открытый для наших собратьев из других религий, признающих вклад в общую историю. Москва не откажется от христианского наследия. В этом историческая правда и справедливость, которые мы, участники крёстного хода, своим этим деянием и вспоминаем, и утверждаем. Я благословляю всех участников крёстного хода. Божье водительство да двигает нами и не только в момент прохождения этого крёстного хода, но во время прохождения нашего жизненного пути", - заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после богослужения в столичном храме Христа Спасителя.
Ожидается, что после богослужения патриарх Кирилл возглавит общемосковский крестный ход от храма Христа Спасителя по Пречистенской набережной до Новодевичьего монастыря. Сбор участников – у храма, на улице Волхонка, вход со стороны Боровицкой площади.
Как рассказал РИА Новости заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов), организаторы ожидают, что в крестном ходе примут участие около 20 тысяч человек. Архиерей отметил, что нынешнее молитвенное шествие – это возрождение традиции больших общемосковских крестных ходов, насчитывавшей до революции более четырех столетий. Оно приурочено ко дню празднования Собора Московских святых. Впервые шествие состоялось в этот день в 1525 году, указывает сайт паломнического отдела Московского патриархата – тогда из Благовещенского собора Московского Кремля в Новодевичий монастырь был торжественно перенесен список (копия) чудотворной Смоленской иконы Божией Матери.