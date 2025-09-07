https://ria.ru/20250907/ovchinskiy-2040188044.html
Овчинский: пять новостроек заселяют по реновации в Выхино-Жулебино
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Пять многоэтажек с квартирами с готовой улучшенной отделкой передали под заселение со старта программы реновации в районе Выхино-Жулебино Юго-Восточного административного округа Москвы, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский.
По его словам, на данный момент в новые квартиры переселились или находятся в стадии переезда порядка 1,5 тысячи семей. Всего же в этом районе по программе реновации в планах расселить 60 старых домов – квартирами будут обеспечены примерно 5,8 тысячи семей.
"На сегодня в Москве передали под заселение пять новостроек по реновации в районе Выхино-Жулебино. Из них одну – с начала 2025 года. Суммарно во всех жилых комплексах спроектировано свыше 1,6 тысячи квартир. В подъездах смонтированы лифты, оборудованы комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов", – цитирует Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
В сообщении уточняется, что новые ЖК окружены развитой инфраструктурой: поблизости расположены остановки общественного транспорта, станции метрополитена, образовательные и медицинские учреждения, центры культуры и локации для прогулок.
Утвержденная в 2017 году программа реновации затрагивает около миллиона москвичей и предполагает расселение 5176 домов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин дал поручение двукратно нарастить темпы выполнения программы.