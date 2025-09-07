Рейтинг@Mail.ru
Ульянов назвал ядерную проблему оружием для сдерживания России - РИА Новости, 07.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:17 07.09.2025
https://ria.ru/20250907/oruzhie-2040303772.html
Ульянов назвал ядерную проблему оружием для сдерживания России
Ульянов назвал ядерную проблему оружием для сдерживания России - РИА Новости, 07.09.2025
Ульянов назвал ядерную проблему оружием для сдерживания России
Ядерная проблема используется как геополитическое оружие для сдерживания не только Ирана, но и России с Китаем, считает постоянный представитель России при... РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T18:17:00+03:00
2025-09-07T18:17:00+03:00
в мире
россия
иран
китай
михаил ульянов (дипломат)
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918846977_0:88:2769:1646_1920x0_80_0_0_226e5093ec4867e3f160305633921c5a.jpg
ВЕНА, 7 сен - РИА Новости. Ядерная проблема используется как геополитическое оружие для сдерживания не только Ирана, но и России с Китаем, считает постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Да, очень короткий ответ. Обсуждать тут нечего. Само собой разумеется", - сказал Ульянов в интервью иранскому агентству Press TV, отвечая на вопрос, действительно ли ядерная проблема используется как геополитическое оружие для сдерживания не только Ирана, но и России с Китаем. Как правило, под "ядерной проблемой" понимают вопросы, связанные с ядерными программами государств и их обязательствами по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). В отношении России и Китая этот термин используется в более широком политическом смысле - как инструмент давления через повестку ядерной безопасности и нераспространения. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение атомной программы исламской республики. Соединенные Штаты в ходе первого президентского срока Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против ИРИ. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250424/rossiya-2013179878.html
россия
иран
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918846977_154:0:2615:1846_1920x0_80_0_0_a3dc68bd520a0738fcc6fc47cceefb59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, иран, китай, михаил ульянов (дипломат), дональд трамп
В мире, Россия, Иран, Китай, Михаил Ульянов (дипломат), Дональд Трамп
Ульянов назвал ядерную проблему оружием для сдерживания России

Ульянов: ядерная проблема используется как оружие для сдерживания РФ и КНР

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкМихаил Ульянов
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в медиабанк
Михаил Ульянов . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЕНА, 7 сен - РИА Новости. Ядерная проблема используется как геополитическое оружие для сдерживания не только Ирана, но и России с Китаем, считает постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Да, очень короткий ответ. Обсуждать тут нечего. Само собой разумеется", - сказал Ульянов в интервью иранскому агентству Press TV, отвечая на вопрос, действительно ли ядерная проблема используется как геополитическое оружие для сдерживания не только Ирана, но и России с Китаем.
Как правило, под "ядерной проблемой" понимают вопросы, связанные с ядерными программами государств и их обязательствами по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). В отношении России и Китая этот термин используется в более широком политическом смысле - как инструмент давления через повестку ядерной безопасности и нераспространения.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение атомной программы исламской республики. Соединенные Штаты в ходе первого президентского срока Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против ИРИ. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Постпред России в Вене вручил Гросси памятную записку
24 апреля, 13:36
 
В миреРоссияИранКитайМихаил Ульянов (дипломат)Дональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала