Ульянов назвал ядерную проблему оружием для сдерживания России

Ульянов назвал ядерную проблему оружием для сдерживания России - РИА Новости, 07.09.2025

Ульянов назвал ядерную проблему оружием для сдерживания России

Ядерная проблема используется как геополитическое оружие для сдерживания не только Ирана, но и России с Китаем, считает постоянный представитель России при... РИА Новости, 07.09.2025

ВЕНА, 7 сен - РИА Новости. Ядерная проблема используется как геополитическое оружие для сдерживания не только Ирана, но и России с Китаем, считает постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Да, очень короткий ответ. Обсуждать тут нечего. Само собой разумеется", - сказал Ульянов в интервью иранскому агентству Press TV, отвечая на вопрос, действительно ли ядерная проблема используется как геополитическое оружие для сдерживания не только Ирана, но и России с Китаем. Как правило, под "ядерной проблемой" понимают вопросы, связанные с ядерными программами государств и их обязательствами по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). В отношении России и Китая этот термин используется в более широком политическом смысле - как инструмент давления через повестку ядерной безопасности и нераспространения. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение атомной программы исламской республики. Соединенные Штаты в ходе первого президентского срока Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против ИРИ. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

