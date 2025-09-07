https://ria.ru/20250907/ogranicheniya-2040237344.html
В Жуковском ввели ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Жуковский", сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 07.09.2025
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Жуковский", сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорт "Жуковский" (Раменское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил Кореняко.
