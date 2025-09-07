В аэропорту Волгограда сняли ограничения на полеты

https://ria.ru/20250907/ogranicheniya-2040235903.html
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 07.09.2025
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.Ранее в воскресенье Кореняко сообщал о введении ограничений в работе аэропорта Волгограда."Аэропорт Волгограда. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
