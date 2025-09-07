https://ria.ru/20250907/obstrel-2040226755.html
Украинские войска десять раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска десять раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 07.09.2025
Украинские войска десять раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки десять раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 12 боеприпасов, заявляет управление администрации главы и правительства ДНР... РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T00:30:00+03:00
2025-09-07T00:30:00+03:00
2025-09-07T00:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
горловка
стирол
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/17/1867207386_0:210:2898:1840_1920x0_80_0_0_9d1c013755505de28bfcad846503c418.jpg
ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки десять раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 12 боеприпасов, заявляет управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. В предыдущие сутки были зафиксировано десять обстрелов. "Десять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Девять вооруженных атак - на горловском направлении. Одна вооруженная атака - на красноармейском направлении", - сообщается в Telegram-канале ведомства. Управление отмечает, что всего были выпущены 12 боеприпасов. Поступили сведения о ранении трех гражданских, уточняет ведомство. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Красноармейск (украинское название - Покровск) имеет решающее значение для группировки ВСУ в ДНР. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся гарнизонов. Освобождение агломерации позволит российским войскам фактически выйти к западным границам республики и продолжать наступление в Запорожской области.
https://ria.ru/20250907/bespilotniki-2040225187.html
https://ria.ru/20250906/obstrely-2040215303.html
донецкая народная республика
украина
горловка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/17/1867207386_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_fe983ede5a6f792f0f4e37f6b94ffe6b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, украина, горловка, стирол, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Горловка, Стирол, Вооруженные силы Украины
Украинские войска десять раз за сутки обстреляли территорию ДНР
ВСУ десять раз за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 12 боеприпасов