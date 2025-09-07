Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска десять раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 07.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:30 07.09.2025
https://ria.ru/20250907/obstrel-2040226755.html
Украинские войска десять раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска десять раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 07.09.2025
Украинские войска десять раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки десять раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 12 боеприпасов, заявляет управление администрации главы и правительства ДНР... РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T00:30:00+03:00
2025-09-07T00:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
горловка
стирол
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/17/1867207386_0:210:2898:1840_1920x0_80_0_0_9d1c013755505de28bfcad846503c418.jpg
ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки десять раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 12 боеприпасов, заявляет управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. В предыдущие сутки были зафиксировано десять обстрелов. "Десять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Девять вооруженных атак - на горловском направлении. Одна вооруженная атака - на красноармейском направлении", - сообщается в Telegram-канале ведомства. Управление отмечает, что всего были выпущены 12 боеприпасов. Поступили сведения о ранении трех гражданских, уточняет ведомство. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Красноармейск (украинское название - Покровск) имеет решающее значение для группировки ВСУ в ДНР. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся гарнизонов. Освобождение агломерации позволит российским войскам фактически выйти к западным границам республики и продолжать наступление в Запорожской области.
https://ria.ru/20250907/bespilotniki-2040225187.html
https://ria.ru/20250906/obstrely-2040215303.html
донецкая народная республика
украина
горловка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/17/1867207386_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_fe983ede5a6f792f0f4e37f6b94ffe6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, украина, горловка, стирол, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Горловка, Стирол, Вооруженные силы Украины
Украинские войска десять раз за сутки обстреляли территорию ДНР

ВСУ десять раз за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 12 боеприпасов

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкЖенщина демонстрирует фрагменты снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ в поселке Нижняя Крынка в ДНР
Женщина демонстрирует фрагменты снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ в поселке Нижняя Крынка в ДНР - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Женщина демонстрирует фрагменты снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ в поселке Нижняя Крынка в ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки десять раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 12 боеприпасов, заявляет управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
В предыдущие сутки были зафиксировано десять обстрелов.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
ПВО за четыре часа сбила 31 украинский беспилотник
00:07
"Десять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Девять вооруженных атак - на горловском направлении. Одна вооруженная атака - на красноармейском направлении", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
Управление отмечает, что всего были выпущены 12 боеприпасов. Поступили сведения о ранении трех гражданских, уточняет ведомство.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Красноармейск (украинское название - Покровск) имеет решающее значение для группировки ВСУ в ДНР. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся гарнизонов. Освобождение агломерации позволит российским войскам фактически выйти к западным границам республики и продолжать наступление в Запорожской области.
Окно жилого дома, получившее повреждения в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
В ДНР при обстрелах пострадали три человека
Вчера, 21:47
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаГорловкаСтиролВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала