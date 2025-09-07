https://ria.ru/20250907/obstrel-2040226755.html

Украинские войска десять раз за сутки обстреляли территорию ДНР

ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки десять раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 12 боеприпасов, заявляет управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. В предыдущие сутки были зафиксировано десять обстрелов. "Десять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Девять вооруженных атак - на горловском направлении. Одна вооруженная атака - на красноармейском направлении", - сообщается в Telegram-канале ведомства. Управление отмечает, что всего были выпущены 12 боеприпасов. Поступили сведения о ранении трех гражданских, уточняет ведомство. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Красноармейск (украинское название - Покровск) имеет решающее значение для группировки ВСУ в ДНР. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся гарнизонов. Освобождение агломерации позволит российским войскам фактически выйти к западным границам республики и продолжать наступление в Запорожской области.

