07.09.2025
16:33 07.09.2025
Новак заявил о сбалансированности рынка нефти
Рынок нефти сбалансирован, макроэкономические показатели в этом году будут выше, чем ранее прогнозировалось, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Рынок нефти сбалансирован, макроэкономические показатели в этом году будут выше, чем ранее прогнозировалось, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Казахстан, Ирак, Кувейт, Алжир и Оман по итогам встречи в воскресенье приняли решение увеличить максимально разрешенный уровень добычи в октябре на 137 тысяч баррелей в сутки в рамках выхода из добровольных ограничений на 1,65 миллиона баррелей в сутки. "Сегодня рынок (нефти - ред.) сбалансирован. Мы видим, что макроэкономические показатели по результатам и по оценкам многих экспертов в этом году будут чуть выше, чем изначально планировались, и по росту мировой экономики", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
экономика, россия, саудовская аравия, оаэ, александр новак
Экономика, Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Александр Новак
© РИА Новости / Максим Блинов
II марафон Новое знание. День второй - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
II марафон "Новое знание". День второй . Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Рынок нефти сбалансирован, макроэкономические показатели в этом году будут выше, чем ранее прогнозировалось, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Казахстан, Ирак, Кувейт, Алжир и Оман по итогам встречи в воскресенье приняли решение увеличить максимально разрешенный уровень добычи в октябре на 137 тысяч баррелей в сутки в рамках выхода из добровольных ограничений на 1,65 миллиона баррелей в сутки.
"Сегодня рынок (нефти - ред.) сбалансирован. Мы видим, что макроэкономические показатели по результатам и по оценкам многих экспертов в этом году будут чуть выше, чем изначально планировались, и по росту мировой экономики", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Экономика Россия Саудовская Аравия ОАЭ Александр Новак
 
 
