Новак поздравил работников нефтяной и газовой промышленности

МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак поздравил работников и ветеранов нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником и отметил значительные перспективы развития отрасли. День работников нефтяной и газовой промышленности отмечается в России в воскресенье. "От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем работников нефтяной и газовой промышленности", - приводит слова Новака пресс-служба кабмина. Он также отметил высокую значимость нефтегазового комплекса для экономики России. "Сегодня нефтегазовый комплекс динамично развивается: вводятся новые месторождения, расширяется производственная и транспортная инфраструктура, внедряются инновационные технологии, осваиваются труднодоступные запасы. Значительные перспективы связаны с такими передовыми направлениями, как нефтегазохимия и производство сжиженного природного газа", - добавил вице-премьер. Достигнутые успехи связаны с профессионализмом и самоотдачей работников отрасли. А ежедневный труд работников отрасли позволяет бесперебойно функционировать предприятиям, транспорту, социальной сфере и является основой комфорта в домах россиян по всей стране, заключил Новак. "Желаю всем работникам и ветеранам отрасли крепкого здоровья, новых успехов и благополучия!" - сказал он.
