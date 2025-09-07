Рейтинг@Mail.ru
Новак поздравил работников нефтяной и газовой промышленности - РИА Новости, 07.09.2025
15:13 07.09.2025
Новак поздравил работников нефтяной и газовой промышленности
экономика
россия
александр новак
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак поздравил работников и ветеранов нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником и отметил значительные перспективы развития отрасли. День работников нефтяной и газовой промышленности отмечается в России в воскресенье. "От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем работников нефтяной и газовой промышленности", - приводит слова Новака пресс-служба кабмина. Он также отметил высокую значимость нефтегазового комплекса для экономики России. "Сегодня нефтегазовый комплекс динамично развивается: вводятся новые месторождения, расширяется производственная и транспортная инфраструктура, внедряются инновационные технологии, осваиваются труднодоступные запасы. Значительные перспективы связаны с такими передовыми направлениями, как нефтегазохимия и производство сжиженного природного газа", - добавил вице-премьер. Достигнутые успехи связаны с профессионализмом и самоотдачей работников отрасли. А ежедневный труд работников отрасли позволяет бесперебойно функционировать предприятиям, транспорту, социальной сфере и является основой комфорта в домах россиян по всей стране, заключил Новак. "Желаю всем работникам и ветеранам отрасли крепкого здоровья, новых успехов и благополучия!" - сказал он.
экономика, россия, александр новак
Экономика, Россия, Александр Новак
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Александр Новак на ПМЭФ-2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Александр Новак на ПМЭФ-2025. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак поздравил работников и ветеранов нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником и отметил значительные перспективы развития отрасли.
День работников нефтяной и газовой промышленности отмечается в России в воскресенье.
"От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем работников нефтяной и газовой промышленности", - приводит слова Новака пресс-служба кабмина.
Он также отметил высокую значимость нефтегазового комплекса для экономики России.
"Сегодня нефтегазовый комплекс динамично развивается: вводятся новые месторождения, расширяется производственная и транспортная инфраструктура, внедряются инновационные технологии, осваиваются труднодоступные запасы. Значительные перспективы связаны с такими передовыми направлениями, как нефтегазохимия и производство сжиженного природного газа", - добавил вице-премьер.
Достигнутые успехи связаны с профессионализмом и самоотдачей работников отрасли. А ежедневный труд работников отрасли позволяет бесперебойно функционировать предприятиям, транспорту, социальной сфере и является основой комфорта в домах россиян по всей стране, заключил Новак.
"Желаю всем работникам и ветеранам отрасли крепкого здоровья, новых успехов и благополучия!" - сказал он.
