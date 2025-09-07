Дубль Депая принес сборной Нидерландов победу над литовцами в отборе на ЧМ

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Сборная Нидерландов по футболу обыграла команду Литвы в матче отборочного турнира на чемпионат мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Встреча в Каунасе завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей, у которых отличились Мемфис Депай (11-я и 63-я минуты) и Квинтен Тимбер (33). У литовцев мячи забили Гвидас Гинейтис (36) и Эдвинас Гирдвайнис (43).

Депай по итогам матча стал лучшим бомбардиром в истории сборной Нидерландов, теперь на его счету 52 мяча в 104 матчах. Он обошел Робина ван Перси (50 голов, 102 матча).

Сборная Нидерландов с 10 очками возглавляет таблицу группы G, команда Литвы (3) идет четвертой. В следующем матче нидерландцы 9 октября сыграют на выезде с мальтийцами, литовцы в тот же день встретятся в гостях со сборной Финляндии.