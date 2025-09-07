https://ria.ru/20250907/nakhodka-2040025379.html

"Это меняет все". Чем потрясла археологов находка из Турции

"Это меняет все". Чем потрясла археологов находка из Турции - РИА Новости, 07.09.2025

"Это меняет все". Чем потрясла археологов находка из Турции

Древнейший храм на земле — Гебекли-Тепе — может лишиться своего статуса. Археологи обнаружили в Турции постройку значительно старше знаменитого комплекса... РИА Новости, 07.09.2025

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости, Сергей Проскурин. Древнейший храм на земле — Гебекли-Тепе — может лишиться своего статуса. Археологи обнаружили в Турции постройку значительно старше знаменитого комплекса. Придется ли ученым в очередной раз пересмотреть взгляды на ход развития цивилизации, разбиралось РИА Новости.Главный вопросРаскопки неподалеку от турецкого села Паямлы (провинция Шанлыурфа) идут уже второй год. В минувший сезон совместная экспедиция археологов из Турции и Великобритании наткнулась здесь на нечто необычное. Георадары зафиксировали на относительно небольшой глубине кругообразную постройку диаметром примерно три метра.Когда приступили к раскопкам, все оказалось гораздо интереснее. "Нам сразу начали попадаться остатки фундаментов. Все — разных размеров. Некоторые довольно маленькие — несколько метров в диаметре, некоторые чуть больше. А затем — совсем крупные", — рассказал руководитель проекта профессор археологии Ливерпульского университета Дуглас Бэрд.В этом году, добавил он, команде предстоит разобраться с назначением построек, которые объединили под общим названием "Мендик-Тепе". Но кое-что можно сказать уже сейчас. Небольшие, вероятно, использовали как хранилища и место для приготовления пищи. Средние — жилые дома. А крупные — с тщательной каменной кладкой — предназначались для святилищ.Возраст сооружений, по мнению специалистов, восходит к самому началу эпохи неолита — когда люди перешли к оседлому образу жизни и доместикации некоторых видов диких растений.А это ни много ни мало девятое тысячелетие до нашей эры. "Так что, — заключил Бэрд, — здесь мы ищем ответ на куда более интересный вопрос: что побудило древних людей отказаться от подвижного собирательства и переключиться на более размеренное возделывание сельскохозяйственных культур".Задолго до пирамидНынешнее открытие заставляет по-новому взглянуть на процесс неолитической революции. А кроме того, меняет представления о древнейшем храме на земле. На сегодняшний день этот статус по праву принадлежит расположенному в паре десятков километров от Мендик-Тепе комплексу Гебекли-Тепе.Его обнаружили в середине 1960-х. Тогда археологи предположили, что под массивным холмом может скрываться византийский храм X века.Однако, когда в 1994 году начались полноценные раскопки, стало понятно: все гораздо сложнее. Сооружение датировали эпохой каменного века. А значит, по приблизительным подсчетам, ему около 12 тысяч лет. Устоявшийся десятилетиями взгляд на развитие человеческой цивилизации изменился в один момент.Но оставался вопрос: как людям, не знавшим ни земледелия, ни гончарного дела, удалось построить такое чудо? Подобно Мендик-Тепе, Гебекли-Тепе представлял собой серию каменных кругов. Только их диаметр гораздо больше — до 20 метров. По краям возвышались огромные т-образные в сечении колонны высотой 5,5 метра. На каждой — довольно искусно вырезанные изображения различных животных.Самое невероятное — постройка подчинена единой симметрии. Например, если мысленно соединить центральные точки трех кругов, то получится равносторонний треугольник. Также в иерархической последовательности — от большого к малому — возведены стены. И все это — задолго до пирамид Гизы и Стоунхенджа.Безумная теория с разумными аргументамиДо недавнего времени в научных кругах преобладала точка зрения, что над созданием Гебекли-Тепе трудилось не одно поколение. А строительство заняло как минимум две тысячи лет. Однако затем британский археолог Грэм Хэнкок буквально сломал систему.В работах он последовательно критиковал классическую модель развития человечества "от простого к сложному". И развил собственную теорию: процесс носил скачкообразный характер. Турецкое неолитическое чудо — яркое тому подтверждение. До того как пришли люди каменного века, здесь существовала некая высокоразвитая культура.Совсем недавно доказательства тому были найдены. В 2024-м группа археологов из турецкого университета Харран значительно расширила зону раскопок вокруг Гебекли-Тепе. И всего в паре десятков километров наткнулась на постройки, которые разительно отличались от самого комплекса.Мельницы и скотобойни, кремниевые точила и серпы, кости животных и остатки растений — все свидетельствовало о том, что люди проживали здесь на постоянной основе. А главное — хозяйственные помещения датировали приблизительно XI веком до нашей эры. Следовательно, возводили их в то же время, что и само святилище.В итоге же Гебекли-Тепе и Мендик-Тепе не придется соревноваться за звание самого древнего храма на земле. Специалисты давно объединили их и другие кольцевидные курганы (за последнее время их нашли около дюжины) в единую систему Таш-Тепелер ("Каменные холмы").По словам Дугласа Бэрда, в Мендик-Тепе нет массивных т-образных колонн с резными изображениями. Вместо этого здесь более примитивные и меньшие по размеру столбы. Однако скромное убранство не исключает другого — общей с Гебекли-Тепе круговой планировки.В заключение археолог отметил, что с нетерпением ждет продолжения раскопок. Не исключено, что поблизости скрываются и более древние постройки. А значит, знаменитое турецкое чудо еще не раз удивит мир.

