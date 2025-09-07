https://ria.ru/20250907/nakazanie-2040236324.html

Эксперт призвал наказывать разжигателей ненависти к краснокнижным видам

Эксперт призвал наказывать разжигателей ненависти к краснокнижным видам - РИА Новости, 07.09.2025

Эксперт призвал наказывать разжигателей ненависти к краснокнижным видам

Необходимо внести изменения в законодательство, которые бы распространяли ответственность по статье о подстрекательстве на людей, целенаправленно разжигающих... РИА Новости, 07.09.2025

2025-09-07

2025-09-07T05:18:00+03:00

2025-09-07T05:18:00+03:00

общество

россия

хабаровский край

сергей арамилев

еврейская автономная область

центр "амурский тигр"

дальневосточный федеральный университет

вэф-2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026714857_0:0:3024:1700_1920x0_80_0_0_9bf7bf511276d5e7bc688e10d8ba774b.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Необходимо внести изменения в законодательство, которые бы распространяли ответственность по статье о подстрекательстве на людей, целенаправленно разжигающих ненависть к краснокнижным видам, в частности амурскому тигру, заявил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев. Ранее в интервью на форуме Арамилев рассказал агентству, что в минувшую зиму был повышен процент гибели тигров, связанный с разжиганием ненависти к ним. "Сейчас надо больше думать, как мне кажется, о наказании тех людей, которые разжигают ненависть к природе, к родной стране. У нас зимой был поток недостоверной информации в отношении тигра", - сказал собеседник агентства. По словам Арамилева, это приводит к тому, что местные жители могут стрелять во встречных тигров "на всякий случай". "У нас получается замкнутый круг, связанный с тем, что разжигают ненависть к тиграм, медведям, другим животным и провоцируют людей на правонарушение, на преступление. У нас появляются раненые медведи, тигры, которые увеличивают количество конфликтов, поэтому здесь, конечно, есть состав преступления: называется "подстрекательство", - отметил гендиректор. Как уточнил Арамилев, важно, чтобы люди, которые подстрекают к нарушению закона, тоже несли ответственность, в том числе за подстрекательство к убийству и охоте на краснокнижных животных. В частности, нападками на такие редкие виды пользуются недобросовестные предприниматели, например, в сфере лесозаготовок, так как нередко для охраны краснокнижных зверей часть лесов выводятся из хозяйственного оборота, поделился собеседник агентства. "Этот год мы бы хотели посветить изменению законодательства в части введения ответственности за подстрекательство, за распространение недостоверных сведений в отношении тех или иных животных, природных комплексов и людей, их охраняющих", - заключил Арамилев. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, он занесен в международную Красную книгу. В России эти животные обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей. Десятый Восточный экономический форум проходил со среды по субботу во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума.

