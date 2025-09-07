Рейтинг@Mail.ru
Жилые дома, попавшие в кадр известных фильмов, ремонтируют в Москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
18:16 07.09.2025 (обновлено: 18:17 09.09.2025)
Жилые дома, попавшие в кадр известных фильмов, ремонтируют в Москве
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Жилые дома, попавшие в кадр известных фильмов, ремонтируют в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Столичные улицы и дворы нередко становятся настоящими киноплощадками под открытым небом. При этом в кадр наряду с актерами и массовкой попадают жилые дома. Некоторые из них обновляют в рамках региональной программе капитального ремонта. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы поделились подробностями работ, которые проводились в трех таких зданиях", - говорится в сообщении. Отмечается, что капитальный ремонт здания, расположенного в Печатникове переулке (дом 6) завершился в 2022 году, оно известно любителям советского кинематографа как место из драмы "Завтра была война" режиссера Юрия Кары, вышедшей на экраны в 1987 году, одна из ключевых сцен картины была снята во дворе дома у проездной арки. Кроме того, еще одним домом-актером стало здание на улице Чаплыгина (дом 8, строение 1), которое можно увидеть в известной мелодраме "Школьный вальс" 1978 года, а также жилой дом на Садовой-Каретной улице (дом 8, строение 1), который имеет особое кинематографическое прошлое, в 1962 году он попал в кадр знаменитой ленты "Мой младший брат", где снимались Олег Ефремов, Александр Збруев, Олег Даль и Андрей Миронов. Подчеркивается, что арка именно этого здания на Садовом кольце стала частью одной из сцен культового фильма.
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва
Жилые дома, попавшие в кадр известных фильмов, ремонтируют в Москве

Жилые дома, попавшие в кадр известных фильмов, капитально отремонтируют в Москве

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Жилые дома, попавшие в кадр известных фильмов, ремонтируют в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Столичные улицы и дворы нередко становятся настоящими киноплощадками под открытым небом. При этом в кадр наряду с актерами и массовкой попадают жилые дома. Некоторые из них обновляют в рамках региональной программе капитального ремонта. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы поделились подробностями работ, которые проводились в трех таких зданиях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что капитальный ремонт здания, расположенного в Печатникове переулке (дом 6) завершился в 2022 году, оно известно любителям советского кинематографа как место из драмы "Завтра была война" режиссера Юрия Кары, вышедшей на экраны в 1987 году, одна из ключевых сцен картины была снята во дворе дома у проездной арки.
Кроме того, еще одним домом-актером стало здание на улице Чаплыгина (дом 8, строение 1), которое можно увидеть в известной мелодраме "Школьный вальс" 1978 года, а также жилой дом на Садовой-Каретной улице (дом 8, строение 1), который имеет особое кинематографическое прошлое, в 1962 году он попал в кадр знаменитой ленты "Мой младший брат", где снимались Олег Ефремов, Александр Збруев, Олег Даль и Андрей Миронов. Подчеркивается, что арка именно этого здания на Садовом кольце стала частью одной из сцен культового фильма.
