https://ria.ru/20250907/moskva-2040069459.html

Ефимов: в районе Северный выделен участок под фармпредприятие

Ефимов: в районе Северный выделен участок под фармпредприятие - РИА Новости, 07.09.2025

Ефимов: в районе Северный выделен участок под фармпредприятие

Власти Москвы предоставили площадку в районе Северный на северо-востоке города для строительства в рамках масштабного инвестиционного проекта фармацевтического... РИА Новости, 07.09.2025

2025-09-07T14:12:00+03:00

2025-09-07T14:12:00+03:00

2025-09-07T14:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2035996799_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_ef007d8e84c56f5939deb5096163ea14.jpg

МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Власти Москвы предоставили площадку в районе Северный на северо-востоке города для строительства в рамках масштабного инвестиционного проекта фармацевтического предприятия общей площадью 109 тысяч квадратных метров, планируемый объем инвестиций в проект – 13 миллиардов рублей, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Город поддерживает инвесторов, которые готовы создавать и расширять производства на территории столицы. С 2022 года для них действуют особые условия предоставления земли для строительства – льготная ставка один рубль за участок в год. В Северо-Восточном административном округе предоставлена площадка для возведения фармацевтического предприятия. Инвестиции в реализацию этого масштабного инвестпроекта составят 13 миллиардов рублей", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Как уточняется в сообщении, 15,5 гектаров земли предоставлены в аренду на пять лет на Афанасовском шоссе. За этот период инвестор должен будет построить объект и запустить производство лекарственных средств. Комплекс будет включать в себя центр стратегического и операционного планирования производственной деятельности, а также подразделения, отвечающие за изучение перспектив производства инновационных лекарственных препаратов, разработку и трансфер технологий.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы