Ефимов: в районе Северный выделен участок под фармпредприятие
Ефимов: в районе Северный выделен участок для строительства фармпредприятия
© Градостроительный комплекс МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Градостроительный комплекс Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Власти Москвы предоставили площадку в районе Северный на северо-востоке города для строительства в рамках масштабного инвестиционного проекта фармацевтического предприятия общей площадью 109 тысяч квадратных метров, планируемый объем инвестиций в проект – 13 миллиардов рублей, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Город поддерживает инвесторов, которые готовы создавать и расширять производства на территории столицы. С 2022 года для них действуют особые условия предоставления земли для строительства – льготная ставка один рубль за участок в год. В Северо-Восточном административном округе предоставлена площадка для возведения фармацевтического предприятия. Инвестиции в реализацию этого масштабного инвестпроекта составят 13 миллиардов рублей", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Как уточняется в сообщении, 15,5 гектаров земли предоставлены в аренду на пять лет на Афанасовском шоссе. За этот период инвестор должен будет построить объект и запустить производство лекарственных средств. Комплекс будет включать в себя центр стратегического и операционного планирования производственной деятельности, а также подразделения, отвечающие за изучение перспектив производства инновационных лекарственных препаратов, разработку и трансфер технологий.